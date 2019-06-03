Şili’de öğretmenler süresi belirsiz grev başlattı

Grev, Eğitim Bakanlığı ile yılbaşında başlayan ama aylardır devam eden görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine başladı.

ÖĞRETMENLERİN GREVİ

Öğretmenler Derneği Başkanı Mario Aguilar, düzenlediği basın toplantısında, “İstemediğimiz, hiç istenmeyen üzücü bir durum. Belirsiz bir süre için ulus çapında grev başlattık. Hükümet uzlaşmazlığı, kibri ve öğretim kadrosuna saygı duymaması nedeniyle buna zorladı.” dedi.

Aguilar’a göre, devlet okullarında çalışan öğretmenlerin yüzde 80’i iş bırakma konusundaki kararlılıklarını ortaya koydu. Bazı özel okul öğretmenleri de kendilerine destek vermeye başladı.

Ülkede 1 milyona yakın öğrencinin de derslerinden geri kalacağı konusunda uyarılarda bulunuldu.

Öğretmenlerin talepleri arasında, aşırı değerlendirmelere tabi tutulmak, anaokulu öğretmenlerinin çalışmalarına destek verilmesi ve fazla mesai ödemelerinin zamanında yapılması bulunuyor.







