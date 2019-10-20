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Şili'de OHAL etkisiz: Eylemciler binaları yaktı

Şili'nin başkenti Santiago'da, metro ücretlerine yapılan yüzde 4 zam nedeniyle başlayan protestolar sonrası OHAL ilan edilmesine rağmen, şehirde olaylar devam ediyor.

AA | 20.10.2019 - 07:29..
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Şili'de OHAL etkisiz: Eylemciler binaları yaktı

Şili basınında yer alan habere göre, ülkenin başkenti Santiago'da halk, tencere ve çeşitli sert cisimlerle gürültü çıkararak "Cacerolazo" adı verilen gösteri düzenliyor. Şehrin bazı meydanlarında da göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Şili'de OHAL etkisiz: Eylemciler binaları yaktı

Şili'de OHAL etkisiz: Eylemciler binaları yaktı

BİNALAR, METRO İSTASYONLARI VE ARAÇLAR YAKILDI

Şehrin belirli bölgelerinde pasif devam eden protestoların, bazı bölgelerinde ise şiddet olaylarına dönüştüğü ve 5 otobüsün yandığı bildirildi. Göstericiler 41 metro istasyonunu tahrip etti, olaylarda 49 polis aracı zarar gördü. 308 kişinin gözaltına alındığı gösterilerde, protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 5'i ağır 167 kişi yaralandı.

Şili'de OHAL etkisiz: Eylemciler binaları yaktı

METROYA YÜZDE 4'LÜK ZAM PROTESTOLARI

Başkent Santiago'nun en önemli ulaşım aracı metroya belirli saatler arasında uygulanmak üzere yüzde 4 zam yapılmasına karşı (metro ücretinin 1,2 dolara çıkarılması) hafta başında metroda "turnikeden atlama" şeklinde başlayan protestolar, dün güvenlik güçlerinin, turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüşmüştü. Bazı metro duraklarındaki turnikeleri ve camları kıran göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, başkent Santiago'nun bazı bölgelerinde polisle göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.

Şili'de OHAL etkisiz: Eylemciler binaları yaktı

OHAL YARAMADI

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera da dün yaptığı açıklamayla başkent Santiago'nun da bulunduğu Santiago ve Chacabuco eyaletleri ile Puente Alto ve San Bernardo bölgelerinde "acil durum" ilan edildiğini açıklamıştı.

Metro ücretine zammından halkı olumsuz etkilendiğinin farkında olduğunu söyleyen Pinera, bu zammın tekrar gözden geçirileceğini belirtmişti.

Şili'de OHAL etkisiz: Eylemciler binaları yaktı

Şili'de OHAL etkisiz: Eylemciler binaları yaktı

Şili'de OHAL etkisiz: Eylemciler binaları yaktı

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