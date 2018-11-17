Şili'de öldürülen yerli yüzünden sokaklar karıştı

Şili’nin güneyindeki La Araucana bölgesinde iki gün önce "Orman Komutanlığı" operasyonu düzenledi. Operasyon sırasında yerel Mapuche halkına mensup Camilo Catrillanca isimli bir genç polis kurşunu ile öldürüldü. 24 yaşındaki Catrillanca’nın öldürülmesi üzerine ülkedeki üniversiteler eylem kararı aldı. Şili Üniversitesi öğrenci grubu tarafından yapılan eylem çağrısına yüzlerce öğrenci destek verdi. Üniversite öğrencilerinin çağrısıyla sokaklar savaş alanına döndü. Başkentin en büyük meydanına barikatlar kuruldu, ateşler yakıldı. Tüm şehirler, benzer görüntülere sahne oldu.

ŞEHİR MERKEZİNDE YANAN BARİKATLAR

Başkent Santiago’nun merkezi kabul edilen Plaza Italia’da toplanan yüzlerce öğrenci, Başkanlık Sarayının bulunduğu La Moneda’ya yürüyüşe geçti. Ana arterleri Plaza Italia’yı bağlayan yollara barikatlar kuruldu. Barikatlar, etkinin artırılması için ateşe verildi. Santa Isabel metro istasyonunun asansörü yakıldı, iki polis aracı ateşe verildi. İki halk otobüsünün yakılması dışında bir eczane yağmalandı. Polis gözaltına alınanların sayısını ise bildirmedi.

BİRÇOK KENTTE OLAYLAR ÇIKTI

Ülkede diğer bölgelerde de olaylar çıktı. Arauco eyaletinde, kimliği belirsiz kişiler bir grup evi ateşe verdi. Bir kişi alevlerin arasında elleri ve kolları yanmış şekilde kurtarılabildi. Caenete’de de bir tenis kulübü tamamen yakıldı. Saldırıyı başlatmadan önce insanlara tesisi boşaltmaları için uyarı yapıldı. Ercilla’da ölen gencin cesedini almayı bekleyen polise taş atıldı. Temuco, Concepcion, Vina del Mar ve Valparaiso gibi diğer şehirlerde de benzer olaylar yaşandı.

DEVLET BAŞKANI: "CİNAYET ARAŞTIRILACAK"

Çıkan olaylardan sonra Şili Devlet Başkanı Sebastian Piera, "Hükümet, olayın gerçeklerine ulaşılmasının önündeki tüm engelleri kaldıracaktır. Savcılığa bu davaya özel olarak başvurulmasını talep edecektir" dedi.

Catrillanca’nın öldürülmesiyle ilgili polis tarafından yapılan açıklamada, bir grup kapüşonlu erkeğin Ercilla bölgesinde, üç öğretmeninin aracını çaldığı, kovalamacadan sonra polisin iki aracı kurtarmayı başardığı aktarıldı. Operasyon sırasında Catrillanca’nın kafasına iki kurşun yarası alarak öldüğü belirtildi.

ÖLDÜRÜLEN GENÇ, ŞEFİN TORUNU ÇIKTI

Kurbanın en büyük özelliği ise bölgedeki en büyük Mapuche topluluğunun lideri lonko (şef) olarak bilinen Juan Catrillanca torunu olması. Olaydaki bir başka ilginç detay ise “Orman Komutanlığı” olarak bilinen özel polis kuvvetinin Kolombiya’da yağmur ormanlarında eğitilmiş olmaları. Şili’de görev alan bu özel polis birimi, Kolombiya’da uyuşturucu kartelleriyle savaşan polis tarafından eğitildi.