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Şili'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Koronavirüsle mücadele kapsamında Şili hükümeti, sokağa çıkmayı yasakladı.

AA | 23.03.2020 - 09:06..
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, her gün can almaya devam ediyor.

Salgın insanlarda korku ve endişeye neden olurken, yetkililer ise koronavirüse karşı önlem alıyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Şili hükümeti  koronavirüs ile mücadele kapsamında gece 22.00 ile sabah 05.00 arası sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Cadde ve sokaklar koronavirüsten sonra boş kaldı.

Şili'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi ViDEO

İLK ÖLÜM

Şili Sağlık Bakanı Jaime Manalich, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs sebebiyle 83 yaşındaki kadının öldüğünü duyurdu. Manalich, bunun virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm olduğunu belirtti.

Nüfusu 18 milyonu aşan Şili'de, şimdiye kadar 537 vaka görüldü.

Şili'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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