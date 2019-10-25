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Şili'deki eylemlerde şiddet artıyor

Şili'de ulaşım ücretlerine yapılan zam nedeniyle ülke geneline yayılan protestolarda ilk belirlemelere göre 18 kişi öldü, 150'den fazla kişi yaralandı.

DHA | 25.10.2019 - 03:20..
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Şili'de geçtiğimiz günlerde ulaşım ücretlerine yapılan zam, halkın tepkisine dönüştü. Binlerce insan sokaklara dökülerek protestolara başladı.

Şili'deki eylemlerde şiddet artıyor

ŞİDDET VE YAĞMALAMA OLAYLARI YAŞANIYOR

Özellikle başkent Santiago’da sokağa çıkan binlerce kişi, protestolarını şiddetli bir şekilde sürdürürken, otobüs ve otomobilleri ateşe verdi ve birçok bölgede marketlerde yağmalama olayları yaşandı.

Şili'deki eylemlerde şiddet artıyor

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA RAĞMEN EYLEMLER SÜRÜYOR

Hükümet tarafından ülke genelinde 6 gündür gece saat 22.00'den sabah 04.00'e kadar ugulanan sokağa çıkma yasağına rağmen, protestocular eylemlerini sürdürdü. Ülke geneline yayılan olayları bastırabilmek için güvenlik güçleri, protestoculara plastik mermi, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Şili'deki eylemlerde şiddet artıyor

18 KİŞİ ÖLDÜ 150'DEN FAZLA KİŞİ YARALANDI

Binlerce protestocu sokağa çıkarken, bazı gruplar ise yağmalama olaylarına karıştı. Bazı marketler protestocular tarafından yağmalanırken, olaylar sırasında kamu mallarına zarar verildi, birçok otobüs ve araç kundaklandı. Başkent Santiago, ülkede protestoların en şiddetli yaşandığı kent oldu. Yaşanan olaylarda yetkililer 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, 150'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Şili'deki eylemlerde şiddet artıyor

Şili'deki eylemlerde şiddet artıyor

Şili'deki eylemlerde şiddet artıyor

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