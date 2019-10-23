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Şili'deki sokağa çıkma yasağını şarkı söyleyerek protesto etti

Şili'de geçtiğimiz günlerde başlayan gösteriler, şiddet olaylarının artmasıyla sokağa çıkma yasağına neden oldu.

Haber Merkezi | 23.10.2019 - 04:37..
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Şili'nin başkenti Santiago'da, metro ücretlerine yapılan yüzde 4 zam nedeniyle başlayan protestolar şehirde hayatı durdurdu.

Şili'deki sokağa çıkma yasağına şarkılı protesto.VİDEO

ŞİDDET TIRMANDI

Şiddet olaylarının artması, bazı bölgelerde yağmalamaların yaşanması ve göstericiler tarafından çıkartılan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından sonra, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yasak ilanından sonra evine çekilen halk, pencerelerden protestolarına devam ediyor. Mutfak eşyalarını birbirine çarpmak ve ıslık gibi bilindik yollarla gürültü çıkarmaya çalışan protestucuların yanında, daha yaratıcı yollar deneyenler de vardı.

BOŞ SOKAKLARDA YANKILANDI

Protestoculardan birinin penceresinden söylediği şarkı, boş sokaklarda yankılandıktan sonra, dinleyenlerin beğenisini topladı. O anlar kameralara yansıdı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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