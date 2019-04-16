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Silikon tabancası, boru anahtarı ve testerelerle PUBG

Marmara Adası'nda mermer işçileri çalıştıkları ocakta silikon tabancası, boru anahtarları ve testereler kullanarak PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) oynadı.

DHA | 16.04.2019 - 02:36..
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Oyunu Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki bir mermer ocağında çalışan işçiler birebir canlandırdı. Oyun videosu ise sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı. İşçiler, oyun içerisinde silah olarak, silikon tabancası, boru anahtarları ve testereleri kullanırken, el bombası yerine ise boş şişeleri kullandılar. Görüntüde oyunun orijinal seslendirmesi kullanıldı. İzlerken adeta ünlü video oyununun içindeymiş gibi izlenim veren canlansırma videosu büyük ilgi gördü.

Silikon tabancası, boru anahtarı, testerelerle PUBG oynadılar

"BİRAZ EĞLENELİM, GÜLDÜRELİM İSTEDİK"

Oyunda iş makinesi operatörünü canlandıran Sercan Akcayar, olayın hikayesini anlatırken, "Mermer ocağındaki iş makinemiz arıza yapmıştı. Adaya bir tamirci çağırdık. Tamircinin de eski bir taksisi vardı. Oyunda bu tip arabalar kullanılıyordu. Ben zaten sürekli sosyal medyaya videolar çekip yolluyordum. Otomobili görünce aklıma PUBG oyunu video çekme fikri geldi. Bizde arkadaşlarla birazda komedi olsun, insanlar gülsün diye böyle bir video çektik. Umarım izleyenleri güldürebiliriz" dedi.

Silikon tabancası, boru anahtarı ve testerelerle PUBG

OYUN HAKKINDA

PUBG'de katılımcılar ve oyuncuların asıl amacı hayatta kalmaktır ancak bu amacı gerçekleştirirken de diğer oyuncuları saf dışı bırakmak için hareket ediliyor. Oyunda 100'e yakın oyuncu rotası belirlenmiş bir şekilde oyuna başlar. Tek başına grup halinde girmeyi tercih eden oyuncular rastgele farklı oyuncularla takım olarak eşleştirilir. Her durumda oyuncular oyunu kazanmak için ölmeden en sona kalan oyuncu ya da takım olmaya çalışırlar. Takımdaki tüm oyuncular ölmeden takım dağılmaz.

Silikon tabancası, boru anahtarı ve testerelerle PUBG

Silikon tabancası, boru anahtarı ve testerelerle PUBG

Silikon tabancası, boru anahtarı ve testerelerle PUBG

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