Silivri depremi sonrası 8 okulda yıkım kararı

İstanbul Valiliği, Silivri'de 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan "Gözleme Dayalı Ön Tespit Çalışmaları"na göre eğitim öğretime ara verilen okullarla ilgili "İleri Tetkik Çalışmaları" sonucunu açıkladı.

Açıklamada ağır hasarlı 8 okulun yıkılıp yeniden yapılacağını belirtti.

YIKILIP YENİDEN YAPILACAK OLAN OKULLAR

1- Bayrampaşa İlçesi, Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

2- Çatalca İlçesi, Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)

3- Eyüpsultan İlçesi, Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu

4- Gaziosmanpaşa İlçesi, 100. Yıl İlkokulu/Ortaokulu

5- Küçükçekmece İlçesi, Göktürk İlkokulu Kapalı Spor Salonu

6- Küçükçekmece İlçesi, Tahsin Banguoğlu İlkokulu

7- Silivri İlçesi, Fevzipaşa Değirmenköy İlkokulu (Ek Bina)

8- Silivri İlçesi, Çeltik İlkokulu ve Anasınıfı

GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI YAPILACAK OKULLAR

1- Küçükçekmece İlçesi, Söğütlüçeşme Ortaokulu

2- Fatih İlçesi, Çapa Fen Lisesi Kız Yurdu

İLERİ TETKİK ÇALIŞMASI YAPILACAK OKULLAR

1- Avcılar İlçesi, Alsancak İlkokulu

2- Avcılar İlçesi, Alsancak Ortaokulu

3- Bahçelievler İlçesi, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM)

4- Küçükçekmece İlçesi, Nergiz Anaokulu

5- Pendik İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

6- Sultangazi İlçesi, İstiklal İlkokulu

7- Sultangazi İlçesi İstiklal Ortaokulu

8- Üsküdar İlçesi, Burhan Felek Anadolu Lisesi (A Blok)

9- Gaziosmanpaşa İlçesi, Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

10- Güngören İlçesi, Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu (A Blok)

11- Güngören İlçesi, Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu (B Blok)

12- Güngören İlçesi, Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu 1

3- Küçükçekmece İlçesi, Gültepe İlkokulu

14- Silivri İlçesi, Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu

16 OKUL İÇİN SAĞLAM RAPORU

Bu arada "Gözleme Dayalı Ön Tespit Çalışmaları"na göre eğitim-öğretime geçici süre ara verilmiş olan 16 okulda ise "İleri Tetkik Çalışmaları" sonucunda yıkım veya güçlendirmeye gerek olmadığı belirlendi. Bu okullarda gerekli olan tadilat çalışmaları yapılarak, eğitim-öğretime devam etmeleri sağlandı.