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Silivri'de 17 yaşındaki pazarcıya 2'nci kez ceza

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağını 2'nci kez ihlal eden gence, 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

DHA |
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Silivri'de 17 yaşındaki pazarcıya 2'nci kez ceza

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında 20 yaş ve altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.

Bu kapsamda emniyet güçleri denetimleri sıklaştırdı.

3 BİN 150 LİRA PARA CEZASI

İstanbul Silivri'de semt pazarında denetime çıkan ekipler, esnaf ve vatandaşların maske kullanımı ile sosyal mesafe kuralına uyup uymadıklarını kontrol etti.

Denetimler sırasında dikkat çeken ve daha önce de ceza alan 17 yaşındaki Y.E.'ye, 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

Silivri'de 17 yaşındaki pazarcıya 2'nci kez ceza

VATANDAŞLAR SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ETMEDİ

Aynı tezgahta çalışan Kırgızistanlı 22 yaşındaki kişi, pasaport ve kimlik bulundurmamaktan işlem yapılmak üzere, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan pazarda yoğun kalabalık olduğu ve bazı vatandaşların sosyal mesafeyi korumadığı görüldü.

Zabıta ekipleri vatandaşları, sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyardı.

Silivri'de 17 yaşındaki pazarcıya 2'nci kez ceza

YASAĞI İHLAL EDEN 7 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Silivri sahiline giriş ve çıkışlar ile banklarda oturmak yasaklanmıştı.

Yasağı ihlal ettikleriyle gerekçesiyle Silivri sahilinde bankta oturan 7 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Silivri'de 17 yaşındaki pazarcıya 2'nci kez ceza

Silivri'de 17 yaşındaki pazarcıya 2'nci kez ceza

Silivri'de 17 yaşındaki pazarcıya 2'nci kez ceza

Silivri'de 17 yaşındaki pazarcıya 2'nci kez ceza

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