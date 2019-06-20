Silivri'de 650 kilo uyuşturucu yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin skunk diye tabir edilen uyuşturucu maddeyi İstanbul genelinde piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisini alınca harekete geçti.

TEM yolu üzerinde şüpheli olarak gördüğü kapalı kasa araçta arama yapan ekipler, tacircileri gözaltına aldı.

ÇUVAL ÇUVAL 650 KİLO UYUŞTURUCU

Yol kenarında duran araca dikkatle yaklaşan Jandarma ekipleri, önce aracın sürücüsü ile yandaki şüpheli şahsı kontrol altına aldı. Şüpheliler etkisiz hale getirildikten sonra araçta detaylı arama yapan Jandarma ekipleri; aracın bagaj bölümünde 55 çuval içinde yaklaşık 650 kilo skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirdi.

Silivri'de 650 kilo uyuşturucu ele geçirildi

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS SABIKALIYMIŞ

Gözaltına alınan şahıslardan E.K.’nin; resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmak gibi 4 ayrı suç kaydı bulunurken, F.Ç.’nin de kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve kabul etmek suçundan suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Yakalanan 2 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Jandarma ekipleri tarafından bağlantılı olduğu kişilere yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.







