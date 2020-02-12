Silivri'de 90 çuval kaçak tütün ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kargo çuvalları içinde kaçak tütün taşındığı ihbarı aldı.

17 ÇUVAL ELE GEÇİRİLDİ

İhbar üzerine polis ekipleri Piri Mehmet Paşa Mahallesi’ndeki bir kargonun iş yerine ve Kurfali Mahallesi'ndeki çiftlikteki depoya operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda arama yapan ekipler, iş yerinde her biri 30 kilogramdan oluşan 17 adet çuval içerisinde toplam 510 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

ALICI OLARAK GELEN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Daha sonra çuvallar içindeki kaçak tütünün teslim edileceği bilgisini alan polis ekipleri, şüpheli alıcıları beklemeye başladı. Bir süre bekleyen polis, olay yerine gelen yabancı uyruklu A.K.ve Z.A. isimli şahıslar gözaltına aldı.

OPERASYONU DEVAM ETTİREN POLİSLER 73 ÇUVAL DAHA ELE GEÇİRDİ

Konunun devamı olabileceği şüphesiyle çalışmaları sürdüren polis ekipleri, şahısların depo olarak kullandığı Kurfalılar Mahallesi’ndeki bir çiftliğe baskın düzenledi. Baskında şüphelilerin depo olarak kullandığı yerde arama yapan ekipler, her biri 30 kilogramdan oluşan 73 çuval içerisinde toplam 2 bin 190 kilogramı kaçak tütün ve nargile esansı olan her biri 30 litre olan 3 plastik kap içerisinde toplam 90 litre sıvı madde ele geçirildi.

3 KİŞİ SORGULANMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Aramaların ardından ele geçirilen 2 ton 700 kilogramı kaçak tütün ve sıvı madde, Silivri Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Gözaltına alınan kimliği belirlenemeyen bir kişi ile yabancı uyruklu A.K. ve Z.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.