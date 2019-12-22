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Silivri'de balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Geçtiğimiz aylarda yaşanan depremin ardından oğlunun yanına taşınan yaşlı kadın, 4. kattaki evin balkonundan düştü.

İHA | 22.12.2019 - 19:35..
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Silivri Devlet Hastanesi mevkisinde bulunan bir apartmanda, geçtiğimiz aylarda yaşanan depremin ardından 71 yaşındaki Kevser A., oğlunun kaldığı evde yaşamaya başladı.

4. KATTAN DÜŞTÜ

Kevser A. akşam saatlerinde 4. kattaki evin balkonundan henüz bilinmeyen bir sebeple düşerek ağır yaralandı. Kadının yere düştüğünü gören bina sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını, yaptığı ilk müdahalenin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Kevser A., hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polislerin başlattığı soruşturma sürüyor.

Silivri’de yaşlı kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti -1

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