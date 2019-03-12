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Silivri'de bir iş adamı çiftlikte ölü bulundu

60 yaşındaki iş adamı, Silivri'deki bir çiftlikte kafasında koli bandı sarılı halde bulundu. Sağlık ekipleri, iş adamının öldüğü belirledi.

DHA | 12.03.2019 - 13:15..
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İstanbul Silivri'deki bir çiftlikte çalışan işçi, eve girdiğinde soğutma sistemleri üzerine fabrikası bulunan Ömer Dinçkal'ı kafasında koli bandı sarılı halde hareketsiz yatarken gördü.

Silivri'de bir iş adamı çiftlikte ölü bulundu

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri çağrıldı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede. Dinçkal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık işlemlerinin ardından Ömer Dinçkal'ın cansız bedeni kesin ölümü tespit edilmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Silivri'de bir iş adamı çiftlikte ölü bulundu

Dinçkal'ın olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

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