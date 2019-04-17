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Silivri'de çaldığı içki şişesini montuna saklayan hırsız

Silivri'de bir büfeden içki çalan hırsız kameralardan kaçamadı.

İHA | 17.04.2019 - 08:45..
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Olay, Silivri Fatih Mahallesi Emin Sokak’ta bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekel bayiine gelen biri kadın 2 kişi alışveriş yapmaya başladı. Erkek iş yeri sahibini oyalarken, kadın ise buzdolabına yöneldi.

Silivri'de çaldığı içki şişesini montuna saklayan hırsız

Silivri'de çaldığı içki şişesini montuna saklayan hırsız ViDEO

ALKOL ŞİŞESİNİ ALARAK KAYIPLARA KARIŞTI

Dolaptaki alkol şişesini eline alan kadın, arkadaşının arkasına geçerek şişeyi telefonla konuşuyor numarasıyla montunun içine sakladı. Telefon görüşmesini sürdürerek iş yerinden çıkan kadın kayıplara karıştı.

KAMERALAR TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Kadının içki çaldığı o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Silivri'de çaldığı içki şişesini montuna saklayan hırsız

BÜFELERE SATARAK PARAYA ÇEVİRDİ

Şüphelilerin iş yerlerinden çaldıkları alkol şişelerini başka büfelere satarak paraya çevirdiği, Silivri’de birçok Tekel ürünü satışı yapan iş yerini aynı şekilde zarara uğrattıkları öğrenildi.

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