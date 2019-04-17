Olay, Silivri Fatih Mahallesi Emin Sokak’ta bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekel bayiine gelen biri kadın 2 kişi alışveriş yapmaya başladı. Erkek iş yeri sahibini oyalarken, kadın ise buzdolabına yöneldi.
Silivri'de çaldığı içki şişesini montuna saklayan hırsız ViDEO
ALKOL ŞİŞESİNİ ALARAK KAYIPLARA KARIŞTI
Dolaptaki alkol şişesini eline alan kadın, arkadaşının arkasına geçerek şişeyi telefonla konuşuyor numarasıyla montunun içine sakladı. Telefon görüşmesini sürdürerek iş yerinden çıkan kadın kayıplara karıştı.
KAMERALAR TARAFINDAN KAYDEDİLDİ
Kadının içki çaldığı o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
BÜFELERE SATARAK PARAYA ÇEVİRDİ
Şüphelilerin iş yerlerinden çaldıkları alkol şişelerini başka büfelere satarak paraya çevirdiği, Silivri’de birçok Tekel ürünü satışı yapan iş yerini aynı şekilde zarara uğrattıkları öğrenildi.