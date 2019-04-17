Silivri'de çaldığı içki şişesini montuna saklayan hırsız

AB üyesi ülkelerde Mayıs 2022'den itibaren otomobil, kamyon ve otobüs gibi yeni araçlarda, otomatik hız sınırlama sistemi zorunlu olacak.

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Ebru Yaşar'ın ekonomik giyimi

16 bin liralık çizmesi ve 7 bin liralık çantasıyla ödül törenine katılan şarkıcı, "Devir ekonomi devri. Öyle bir giydiğimi bir daha giymem diyecek biri kalmadı pek." dedi.