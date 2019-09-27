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Silivri'de deprem çatlakları

Silivri’de 5.8 büyüklüğünde deprem sonrasında çok sayıda vatandaş geceyi sokakta geçirirken, çevrede oluşan hasarlar günün ilk ışıklarıyla birlikte kendisini ortaya çıkardı.

İHA | 27.09.2019 - 10:57..
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Silivri Yoğurtçu Parkı’nda her gün onlarca kişinin kullandığı yürüyüş parkurunda daha önceden ufak çatlakların, dünkü deprem sonrasında belirginleşerek metrelerce uzadığı görüldü.

ÇATLAKLAR BÜYÜDÜ

Aynı parkın içerisinde bulunan ve vatandaşların afet durumunda toplanma yeri olarak kullanılan yeşillik alan içerisinde de daha önceden belli belirsiz olan çatlaklar, dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında büyüyerek vatandaşları tedirgin etti.

Silivri'de deprem çatlakları ViDEO

Silivri'de deprem çatlakları

BELEDİYE ÇALIŞMA BAŞLATTI

Dün gece çok sayıda vatandaşın evine gitmek yerine bu parkta kaldığı öğrenilirken, belediye ekipleri çatlaklar ile ilgili çalışma başlattı.

Silivri'de deprem çatlakları

Dün yaşanan deprem sonrasında çatlakların iyice belirginleştiğini aktaran Endis Yıldırım, “Dünkü 5.8’lik deprem sonrasında çatladı sanırım. Dün gece herkes sokakta kaldı. Korkudan kimse içeriye giremedi, insanlar şu an çok korkuyorlar. Dünkü sarsıntıdan sonra olmuş olabilir, ben her gün bu yolu kullanıyorum bu çatlakları görmüyordum. Tarla içerisinde de çatlaklar var.” diye konuştu.

Silivri'de deprem çatlakları

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