Silivri'de dost kedi ve köpek sırt sırta mama bekledi

Silivri’nin Kurfallı Mahallesinde kaydedilen görüntülerde köpek ile kedinin dostluğu görenleri şaşırttı.

KEDİ KÖPEĞİN SIRTINA ÇIKTI

Sahibinden mama bekleyen kedi ve köpek, ilginç görüntüler oluşturdu. Sahibinin geldiğini gören kedi bir anda köpeğin sırtına çıkarken, köpek de bu duruma tepki vermeyince ortaya güzel görüntüler ortaya çıktı.

GÜZEL GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONUYLA KAYDA ALINDI

Kedi ile köpeğin bu dostluğu gören sahibi ise cep telefonunu eline alarak bu anları kaydetti.

Kedi ile köpeğin dostluğu -VİDEO,