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Silivri'de ehliyetsiz sürücü trafiği felç etti

D-100 Karayolunda jandarma ekiplerinden kaçan ehliyetsiz sürücü, bir otobüs ve 3 otomobile çarptı.

DHA | 28.07.2019 - 08:14..
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D-100 karayolu İstanbul istikameti Mimarsinan Köprüsü mevkiinde, Jandarma ekiplerinin yaptığı trafik uygulamasından kaçan sürücü, yaklaşık 6 kilometre sonra Silivri İlçe Trafik Şube yakınlarında durduruldu.

Silivri'de ehliyetsiz sürücü trafiği felç etti

EHLİYETİ YOK VE 17 YAŞINDA

17 yaşında olduğu öğrenilen ehliyetsiz sürücü, bir otobüs ve 3 otomobile çarptı. Ehliyetsiz sürücü ve beraberinde bulunan bir genç jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Silivri'de ehliyetsiz sürücü trafiği felç etti

HAFİF YARALILAR VAR

Kazada can kaybı yaşanmazken, araçların içerisinde bulunanlar hafif şekilde yaralandı.

Silivri'de ehliyetsiz sürücü trafiği felç etti

Silivri'de ehliyetsiz sürücü trafiği felç etti

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