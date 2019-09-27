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Silivri'de hasar nedeniyle okul mühürlendi

Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu'nu, deprem sonrası oluşan çatlaklar sebebiyle mühürlediler.

Haber Merkezi | 27.09.2019 - 13:55..
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İstanbul'da dün meydana gelen depremin ardından Silivri başta olmak üzere  birçok noktada vatandaşlar geceyi çadırlarda ve arabalarında geçirdi.

ANAOKULU MÜHÜRLENDİ

İlçede bulunan kimi evlerde çatlaklıklar oluşurken, geceyi dışarıda geçiren vatandaşlar sabah saatleri itibarıyla evlerine geri döndü. Silivri Selimpaşa'da bulunan Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu daha önce oluşan çatlaklar sebebiyle tedbir amaçlı bir günlüğüne tatil edildi.

KOLONLARINDA HASAR OUŞTU

Ayrıca, Çeltik Anaokulu'nda incelemelerde bulunan belediye ekipleri, kolonlarında hasar oluşan binayı mühürledi. Mühürlenen anaokul binasının duvarlarında ve merdivenlerinde büyük çatlaklar oluştuğu belirtildi.

Silivri'de hasar nedeniyle okul mühürlendi

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