taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7994
Euro
7.4511
Altın
1736.46
Borsa
98296.38
Gram Altın
377.91
Bitcoin
46944.13

Silivri'de koronayı yenen yaşlı çift taburcu edildi

Koronavirüs tedavisi gören yaşlı çift sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Silivri'de koronayı yenen yaşlı çift taburcu edildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından hastanelerde tedavi olan kişilerden sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

YAŞLI ÇİFT KORONAYI YENDİ

Silivri'de bir hastanede 12 gün önce koronavirüs tedavisi görmeye başlayan aynı zamanda koroner arter, hipertansiyon ve çeşitli hastalıkları bulunan Turgut Akpınar (78) ile diyabet ve hipertansiyon hastası Makbule Akpınar(70) çifti, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Dahiliye uzmanları ve ekibi tarafından tedavi gören Akpınar çifti, 12 günlük tedavi sonrasında hastaneden el ele tutuşarak, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı.

Silivri’de yaşlı çift koronavirüsü yendi

Silivri'de koronayı yenen yaşlı çift taburcu edildi

Silivri'de koronayı yenen yaşlı çift taburcu edildi

İlginizi Çekebilir
Diyarbakır Lice'de 2 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, "Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi."
Polislerden 9 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi
Esenyurt'ta yaşayan ve 9 yaşına giren Efe, doğum gününde yalnız kalmadı.
Bakan Kurum'dan Salda Gölü'ndeki görüntüye tepki
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nde ortaya çıkan görüntülere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Antalya'da plazma nakledilen hastanın testi negatife döndü
Koronavirüsü yenen hastadan alınan konvelesan plazma, yoğun bakımdaki bir hastaya aktarılarak hayata tutunmasını sağladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
961
Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
672
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
263
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
286
Diyanet, Ramazan tartışmasına noktayı koydu
Diyanet, Ramazan tartışmasına noktayı koydu
425
Diyanet, kimlerin oruç tutamayacağını açıkladı
Diyanet, kimlerin oruç tutamayacağını açıkladı
93
Haydar Baş'ın yaşadığı mahalle karantinaya alındı
Haydar Baş'ın yaşadığı mahalle karantinaya alındı
193
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir