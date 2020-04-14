Silivri'de koronayı yenen yaşlı çift taburcu edildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından hastanelerde tedavi olan kişilerden sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.
YAŞLI ÇİFT KORONAYI YENDİ
Silivri'de bir hastanede 12 gün önce koronavirüs tedavisi görmeye başlayan aynı zamanda koroner arter, hipertansiyon ve çeşitli hastalıkları bulunan Turgut Akpınar (78) ile diyabet ve hipertansiyon hastası Makbule Akpınar(70) çifti, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
Dahiliye uzmanları ve ekibi tarafından tedavi gören Akpınar çifti, 12 günlük tedavi sonrasında hastaneden el ele tutuşarak, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı.
Silivri’de yaşlı çift koronavirüsü yendi