Silivri'de ne var ne yok

İstanbul'un kirli havasından , trafiğinden sıkılmış olanlara çok cazip görünen bir fırsat aslında. Silivri hepimizin dilinde olan ama gitmeye değer görmediğimiz bir ilçe oluverdi çıktı hep karşımıza. Popüler şehir merkezlerinden biraz uzaklaşıp, kentin gizli kalmış sokaklarını keşfetmek için düştük yollara.



SİLİVRİ’YE GİDİŞ YOLU

İstanbul Yenibosna’dan kalkan otobüs ile 1-1.5 saat süren yolculuğun sonunda önce Silivri Otogarı’na ulaşılıyor. Otogardan bineceğin minibüslerle Silivri’nin farklı kıyı ve şirin köylerine varmak mümkün.

YOL MASRAFI

Otobüste para kabul edilmiyor, araçlar sadece akbil ile çalışıyor. Yolun uzun sürmesinden dolayı dört kontür harcanıyor. Bunun yolcuya maliyeti 8 lira 20 kuruş. Son duraktan daha önce inenler kartlarını otobüsün arkasındaki iade cihazına okutarak kalan miktarı geri alabiliyorlar. Araçlar Hint filmlerinden hatırlayacağımız gibi çok eski, koltuklar rahatsız, havalandırma yok… Ama yol çok geniş, trafik açık, manzara güzel…

SİLİVRİ MERKEZE DOĞRU KEYİFLİ BİR YAYA YOLU

Ben otogardan bir durak sonra bir alışveriş merkezinin önünde indim, üst geçitten geçtim ve Silivri merkezine ortasından tatlı bir giriş yaptım. Az katlı binalar ve dar yollardan sahile doğru yürüdüm. Yer yer asfalt yer yer parke taşlı yollardan ilerledim. Yol üzerindeki binaların bazıları tek katlıydı, bazıları da iki katlı ve büyük balkonluydu. Belli ki bu gördüklerim merkezin ilk binalarından. Tüm çarşının bu tip binalardan oluştuğunu hayal etmek bile çok güzel. Korunabilselerdi Silivri merkezi Eski Foça gibi şipşirin bir cazibe merkezi olabilirmiş. Tabii yolumun üzerindeki diğer binalar günümüzün mimarisine uygun olarak yer yer cemakanlı yer yer çinili olarak devam etti.

ÇARŞIDA YOK YOK

Çarşıda insanı kucaklayan bir samimiyet var. Her yerde irili ufaklı Türk bayrakları. Burada tuhafiyeciden köftecilere, bisikletçiden beyaz eşyacıya varıncaya kadar çok çeşitli ürünler bulmak mümkün. Bazı mağazalar ünlü markaların şubeleri, bazıları yerel butik tarzında yan yana sıralanıyor. Dar sokakların birleştiği göbeklere yeşil parklar ve yöreye özgü insan figürlerinden heykeller serpiştirilmiş. Temiz bir ilçe, aydınlık bir ilçe, insanları güler yüzlü bir ilçe. Hatta karşılaştıklarımın çoğunda tenler beyaz, saçlar kumral bile diyebiliriz. Aileler çocuklarının ellerinden tutmuş ilerliyor. Kısacası sanki şehir dışına çıkmışım ve kalabalıktan, koşturmacadan, tozdan dumandan uzak mutluluk saçan bir ortamdaydım.

Belediyenin konferans, tiyatro, söyleşi salonunun önünden geçiyorum. Burası da ilçenin sonradan restore edilerek yenilenmiş eski binalarından sanırım. O da tek katlı bir bina. Akılda kalıcı çok özel bir mimariye sahip.

SAHİL EĞLENCE MERKEZİ GİBİ

Denize ulaştığımda geniş bir sahil bandı karşına çıkıyor. Bir tarafta tekne ve kayıklar, bir tarafta ise çay bahçeleri var. Çay bahçelerinin arkasındaki caddenin kıyısında ise lokanta ve dondurmacılar sıralanmış. Burası biraz Çınarcık, biraz Marmaris meydanı karışımı havasında ilerliyor.

DALGAKIRANIN YERİ AYRI

Sahil şeridinin bir tarafı irili ufaklı balık lokantalarına ve dalgakırana doğru uzanıyor. Dalgakıranda denizin esintisi havanın kokusu farklı. Balıkçılar tekneleri ile meşgul. Sezona hazırlık yapılan tekne ve kıyılarda hummalı bir çalışma devam ediyor. Ortada sevimli bir de çay ocağı var. Az sandalyeli mekanın döğmeli, küpeli cevval sahibi demli çayı kapıp anında getiriyor. Bardağı 1 lira.

YOĞURT VE KÖFTE YEMEDEN OLMAZ

Sahilin belki en lüks lokantasına denize nazır bir masaya oturuyorum. Köfte, Silivri yoğurdu ve bir de içecek sipariş ettim. Köfte 24 lira, yoğurt 5 lira… Yanında ezmeler, tereyağlar ve sıcacık lavaş geliyor. Üstüne sade kahvemi yudumladım.

Keyfime diyecek yok. Önümden bir üstü açık klasik bir otomobil geçse kesin kendimi Küba’da hissedeceğim ama işte...

30 LİRAYA DOYDUM, ÇIKTIM

Aynı yere yakın bir köşede “Silivri’nin en iyi dondurmacısı” olduğunu duyduğum dükkandan külahla sütlü ve çikolatalı dondurmamı aldım. Sos ve fıstıklı orta boy külaha 8 lira ödedim. Lezzetini anlatmama imkan yok. Nefisti nefis…

'SİLİVRİ’DE YAPACAK BİR ŞEY YOK' DEME

Tabii Silivri burada bitmiyor. Sahil şeridinin diğer devamında isteyen herkesin denize girebileceği, uzun ve geniş bir kumlu kıyı şeridi, eğlence mekanları, biraz daha lüks bir iki balık lokantası göze çarpıyor.

Daha da ilerine sadece o bölgede oturanların denize girebildiği tatil siteleri, villa tipi evlerin bulunduğu tepeler, ekili alanlar, hayatımda ilk kez gördüğüm kanolalar, seralar, kendin pişir kendin ye tarzı lokantalar, sucuk ekmekçiler, piknik alanları, üniversitesi ve şehir içinde gördüklerimizden farklı havası olan alışveriş merkezleri ile Silivri çok geniş bir coğrafya.

Bunların dışında Bizans öncesinde inşa edilmiş Kale Parkı yapı olarak da bulunduğu tepe olarak da çok özel.

Konuştuğum Silivrililer tekneyle balık tutma keyfini de yaşamaktan söz ettiler ama o da başka zaman artık.

MOCAMP DENEN BİR YER VAR

Silivri tam bir sahil yazlığı. İnsanların yazlıklarının dışında büyük bir oteli var bir de 500 metre dışında sahilde bir mocampı. Semizkum Mocamp, 250 metrelik bir sahilde 300 karavan ve çadır kapasiteli küçük bir tatil köyü gibi. Burada çadır, karavan ve bungolow evlerden oluşmuş bir dünya var.

Gidip onlarla da görüştüm. Yaza hazırlık yapıyorlardı. Herkes birbirini tanıyor. Aralarında akrabalık bağı oluşmuş gibi birbirlerine yakınlar. Herhangi bir tatil alanından çok farklı bir ortam.

Sanırım aklım orada kaldı. Yaza bir iki gün mutlaka gidip, oradaki havayı da yaşamak istiyorum.

ÇİNGENE MAHALESİNDE BİR DÜĞÜN OLSA DA GİTSEK

Bir de bana sokak arasından yapılan çingenelerin düğünlerinden söz ettiler. Bir gün bilsem ki orada bir düğün var. Mutlaka gitmek, bir köşede oturup o coşkuyu izlemek isterim. Başka sefere artık.