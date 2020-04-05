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Silivri'de polis ekipleri araçtan sahte alkol ele geçirdi

Polis ekiplerince ele geçirilen 300 litre saf alkol dezenfektana dönüştürülürken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

AA |
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Silivri'de polis ekipleri araçtan sahte alkol ele geçirdi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgını fırsat bilen kişilere yönelik çalışmalar sıklaştırıldı.

OTOMOBİLDEN 300 LİTRE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Silivri'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selimpaşa Mahallesi'nde durdurduğu şüpheli araçta arama yaptı.

Otomobilin içerinde yapılan aramada 10 bidon halinde 300 litre saf alkol ele geçirildi.

Silivri'de polis ekipleri araçtan sahte alkol ele geçirdi

ALKOLLER DEZENFEKTANA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Polis ekiplerince gözaltına alınan Serhat A'nın emniyette 4 ayrı suçtan, yaşı küçük Y.K'nin ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten kaydı bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakılırken, mahkeme kararına göre kamu yararına kullanılmak üzere belediyeye teslim edilen alkollerin 428 litre el dezenfektanına dönüştürüldüğü bildirildi.

Silivri'de polis ekipleri araçtan sahte alkol ele geçirdi

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