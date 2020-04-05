Silivri'de polis ekipleri araçtan sahte alkol ele geçirdi

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Motosikleti tek teker kullanan sürücü kaza yaptı

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Adana'da yasağa rağmen pazarda maske takmadılar

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Fransız sunucudan koronadan ölen Çinliler için gaf

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Adana'da 14 bin liralık kovan hırsızlığı

1 Van'da, markette okey ve tavla oynarken yakalandılar Bir markete yapılan baskında okey ve tavla oynayan 12 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 4 bin 704 lira para cezası uygulandı.

2 ABD'de tespit edilmemiş korona vakaları için kan testi Test kapsamında, bir kişinin kanındaki antikorlar, koronavirüse maruz kalıp kalmadığını tespit etmek için analiz edilecek.

3 Alanya'da otomobil uçurumdan düştü: 1 ölü, 1 yaralı Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

4 ABD, İtalya ve İspanya'dan Türk sebzesine talepte artış Koronavirüs vakalarının yükselişte olduğu bir dönemde Türkiye'den yaş meyve ve sebze talebinde artış yaşandı.

5 Adana'da 14 bin liralık kovan hırsızlığı Jandarma ekiplerince çalınan 14 bin lira değerindeki arı kovanları bulunarak sahibine teslim edildi.

6 Fransız sunucudan koronadan ölen Çinliler için gaf Fransız sunucu, Çin'de koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenler için yapılan anma törenine ilişkin, "Pokemonları gömüyorlar" dedi.