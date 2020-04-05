Silivri'de polis ekipleri araçtan sahte alkol ele geçirdi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgını fırsat bilen kişilere yönelik çalışmalar sıklaştırıldı.
OTOMOBİLDEN 300 LİTRE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
İstanbul Silivri'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selimpaşa Mahallesi'nde durdurduğu şüpheli araçta arama yaptı.
Otomobilin içerinde yapılan aramada 10 bidon halinde 300 litre saf alkol ele geçirildi.
ALKOLLER DEZENFEKTANA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Polis ekiplerince gözaltına alınan Serhat A'nın emniyette 4 ayrı suçtan, yaşı küçük Y.K'nin ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten kaydı bulunduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakılırken, mahkeme kararına göre kamu yararına kullanılmak üzere belediyeye teslim edilen alkollerin 428 litre el dezenfektanına dönüştürüldüğü bildirildi.