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Silivri’de yanan yattaki 3 kişiyi ABD gemisi kurtardı

Silivri'de 2 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı yat yangınına, ABD savaş gemisinin müdahale ettiği ortaya çıktı.

İHA | 05.03.2020 - 07:02..
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Silivri açıklarında önceki gün yaşanan yat yangınında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi ise çevredeki gemilerin de yardımıyla kurtarılmıştı.

Silivri’de yanan yattaki 3 kişiyi ABD gemisi kurtardı

ABD DONANMASI, BİLGİ NOTU PAYLAŞTI

Yat yangınına müdahale eden gemilerden birinin de ABD Deniz Kuvvetlerine ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı ’USS Ross’ adlı güdümlü füze destroyeri olduğu ortaya çıktı. ABD donanması sosyal medya hesabından olaya ilişkin fotoğraf ve bilgi notu da paylaşıldı.

Silivri’de yanan yattaki 3 kişiyi ABD gemisi kurtardı

3 KİŞİYİ KURTARDILAR

Yapılan paylaşımda, Karadeniz geçişi sırasında USS Ross destroyerinin acil bir kurtarma faaliyeti gerçekleştirdiği belirtilerek, yanan yattaki 3 kişinin kurtarıldığını ve Türk Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

Silivri’de yanan yattaki 3 kişiyi ABD gemisi kurtardı

Silivri’de yanan yattaki 3 kişiyi ABD gemisi kurtardı

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