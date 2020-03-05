Silivri’de yanan yattaki 3 kişiyi ABD gemisi kurtardı

Silivri açıklarında önceki gün yaşanan yat yangınında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi ise çevredeki gemilerin de yardımıyla kurtarılmıştı.

ABD DONANMASI, BİLGİ NOTU PAYLAŞTI

Yat yangınına müdahale eden gemilerden birinin de ABD Deniz Kuvvetlerine ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı ’USS Ross’ adlı güdümlü füze destroyeri olduğu ortaya çıktı. ABD donanması sosyal medya hesabından olaya ilişkin fotoğraf ve bilgi notu da paylaşıldı.

3 KİŞİYİ KURTARDILAR

Yapılan paylaşımda, Karadeniz geçişi sırasında USS Ross destroyerinin acil bir kurtarma faaliyeti gerçekleştirdiği belirtilerek, yanan yattaki 3 kişinin kurtarıldığını ve Türk Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildiği belirtildi.