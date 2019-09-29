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Silivri'deki mühürlenen okuldan malzemeler taşındı

Öğretmen ve öğrenciler mühürlenen okuldan, malzemeleri eğitim görecekleri orta okula taşıdı. Silivri'de eğitime yarın kaldığı yerden devam edilecek.

DHA | 29.09.2019 - 15:25..
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İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı bina ve kurumlarda incelemeler devam ediyor.

İLKOKUL MÜHÜRLENDİ

Ekiplerin incelemeleri doğrultusunda Silivri'de Çeltik Anaokulu ve Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu mühürlendi. Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu öğrencileri, eğitimlerine okulun ortaokul bölümünün bulunduğu binada devam edecek.

Silivri'deki mühürlenen okuldan malzemeler taşındı

EĞİTİME YARIN DEVAM EDİLECEK

Deprem öncesinde okulda tam gün eğitim verilirken, yarından itibaren öğrenciler sınıfların yetersiz olması nedeniyle sabah ve öğleden sonra olmak üzere eğitim görecek. Okuldaki eşyalar veliler, öğretmenler ve öğrencilerin yardımıyla, ortaokul binasına taşındı. Taşıma işlemine yardım eden öğrenci velisi Zülfü Bayram, "Okulumuzda hasar var. Çocuklar panikledi. Öğretmenler, öğrencilere yardımcı oldu. Sınıflarımızı taşıdık, yarın eğitim devam edecek. Korku ve panik devam ediyor, çocuklar uyurken bile panikliyorlar. Üç gün dışarıda uyudular artık eve döndük." diye konuştu.

Silivri'deki mühürlenen okuldan malzemeler taşındı

"KÖTÜ BİR ANDI"

Hasar gören okulun 5'inci sınıf öğrencisi Emirhan Terece deprem anında yaşadıklarını korkuyu anlattı. Terece, "Deprem olduğunda telaşlandık, bizim için kötü bir andı. Şimdi okul mühürlendi. Öğrenciler olarak eğitime devam edemeyebilirdik, diğer tarafa geçiyoruz." dedi.

Silivri'deki mühürlenen okuldan malzemeler taşındı

55 OKUL İNCELENDİ

Bölgede incelemeler sürerken bu kapsamda şu ana kadar Silivri'de bulunan 65 okuldan 55'inde inceleme yapıldı. Hasar tespiti olmayan okullarda, eğitimin yarın devam edeceği öğrenildi.

Silivri'deki mühürlenen okuldan malzemeler taşındı

Silivri'deki mühürlenen okuldan malzemeler taşındı

Silivri'deki mühürlenen okuldan malzemeler taşındı

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