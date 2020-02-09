Silopi Adliyesi'nde bombalı saldırı engellendi

Şırnak'ta önceki gün, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca adliye binasında bomba düzeneği ihbarı üzerine polis ekiplerince inceleme yapıldı.

Şırnak Valiliği incelemelerin ardından konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

"16 KOLONA OLUK AÇILMIŞ"

Açıklamada, "45 adet 100'er gramlık patlayıcı olduğu değerlendirilen maddenin, içine konulduğu kutu ile sistem odasında bulunduğu, yapılan diğer kontrollerde de binanın zemin katında 16 ayrı kolon içerisine açılmış oluklar ve buralara ayrı ayrı çekilerek döşenmiş elektrik düzeneği ile bağlı olan zamanlayıcı bulunduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili şüpheli B.Ç. ile irtibatlı olduğu değerlendirilen M.Y. T.B.Y, E.Ç, A.Ç, F.Y. ve F.A. gözaltına alındı.