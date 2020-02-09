taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0163
Euro
6.5886
Altın
1570.14
Borsa
121015.14
Gram Altın
303.745
Bitcoin
58619.04

Silopi Adliyesi'nde bombalı saldırı engellendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde adliye binasında kolonlara yerleştirilmiş şekilde bomba düzeneği ele geçirildi, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

AA | 09.02.2020 - 21:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Şırnak'ta önceki gün, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca adliye binasında bomba düzeneği ihbarı üzerine polis ekiplerince inceleme yapıldı.

Şırnak Valiliği incelemelerin ardından konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Silopi Adliyesi'nde bombalı saldırı engellendi

"16 KOLONA OLUK AÇILMIŞ"

Açıklamada, "45 adet 100'er gramlık patlayıcı olduğu değerlendirilen maddenin, içine konulduğu kutu ile sistem odasında bulunduğu, yapılan diğer kontrollerde de binanın zemin katında 16 ayrı kolon içerisine açılmış oluklar ve buralara ayrı ayrı çekilerek döşenmiş elektrik düzeneği ile bağlı olan zamanlayıcı bulunduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Silopi Adliyesi'nde bombalı saldırı engellendi

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili şüpheli B.Ç. ile irtibatlı olduğu değerlendirilen M.Y. T.B.Y, E.Ç, A.Ç, F.Y. ve F.A. gözaltına alındı.

Silopi Adliyesi'nde bombalı saldırı engellendi

Silopi Adliyesi'nde bombalı saldırı engellendi

Silopi Adliyesi'nde bombalı saldırı engellendi

Silopi Adliyesi'nde bombalı saldırı engellendi

Silopi Adliyesi'nde bombalı saldırı engellendi

Silopi Adliyesi'nde bombalı saldırı engellendi

Silopi Adliyesi'nde bombalı saldırı engellendi

İlginizi Çekebilir
Göçmenler donmamak için kendilerini ihbar etti
Van'da bir teknede saklanan kaçak göçmenler dondurucu havaya dayanamayarak arama kurtarma ekiplerini arayarak yardım istedi.
Sakarya’da tarihi eser operasyonu
Akyazı'da, jandarmanın düzenlediği operasyonla 2 adet Tevrat olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.
Bisiklete vurmamak için otobüs durağına çarptı
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir kişi bisikletli kişi vurmamak için manevra yapınca otobüs durağına girdi.
Çin'de yarasa çorbasıyla ilgili yeni açıklama
Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, koronovirüs salgınıyla ilgili son gelişmeleri ve rakamları duyurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadir Şeker ilk ifadesini verdi
Kadir Şeker ilk ifadesini verdi
606
Nesrin Cavadzade: Başka aşklara savruldum
Nesrin Cavadzade: Başka aşklara savruldum
234
Erdoğan: Orta Doğu Planı'nı engelleyeceğim
Erdoğan: Orta Doğu Planı'nı engelleyeceğim
424
IMF'den Arap ülkelerine uyarı: Refahlı günleriniz bitiyor
IMF'den Arap ülkelerine uyarı: Refahlı günleriniz bitiyor
257
Yunan gazetesinden okuyucularına Atatürk kitabı
Yunan gazetesinden okuyucularına Atatürk kitabı
589
Feyzioğlu: Avukatlar ekonomi anlamında zor durumda
Feyzioğlu: Avukatlar ekonomi anlamında zor durumda
584
Koruculardan bekçi statüsü talebi
Koruculardan bekçi statüsü talebi
402
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir