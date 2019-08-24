Silopi Belediyesi'nin kaçak elektrik sevdası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Silopi Belediyesi yetkilileri Dicle EDAŞ ekiplerinin çalışma yaptığı Dicle Mahallesi'ne gelerek, daha önce kayyum döneminde imzalanan söz konusu yatırım projesini tanımadıklarını belirtmiş ve iş makinalarıyla çalışma alanını kapatmıştı.

Bunun üzerine Dicle EDAŞ, halkın kesintisiz enerji almasını engelleyen belediye yetkilileri hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

SAVCILIK DUR DEDİ

Bunun üzerine savcılığın bölgede güvenlik önlemlerinin alınması talimatı vermesinin ardından Dicle EDAŞ ekipleri, ilçede çalışamalarına yeniden başladı.

1 POLİS YARALANDI

Ancak, bir süre sonra bazı kesimlerin de yönlendirmeleri ile yatırım bölgesinde toplanan bazı gruplar, çalışanların üzerine yürüdü, görevlileri taşladı. Atılan taşların isabet ettiği bir polis memuru, başından yaralandı.

Bunun üzerine toplumsal müdahale araçları, kalabalığı tazyikli su ile dağıttı. Polisin oluşturduğu güvenlik çemberinin ardından ekipler çalışmalarını sürdürmeye başladı.

Kente yapılacak yatırımın 7 milyon liralık bedeli bulacağını biliniyor.

Dicle Elektrik, Silopi'de çalışmalarına yeniden başladı VİDEO

SİLOPİ'DE 97 PANO KIRILDI

İlçede bugüne kadar kaçak elektrik kullanımını önlemek amacıyla kurulan 97 alçak gerilim sayaç otomasyon panosu, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilmişti.