Silopi'de 5 terörist teslim oldu

1 Kasım'dan itibaren başlatılan yetkisiz çakar kullanımında 928 kişiye ceza kesilirken toplam kesilen ceza tutarı tutarı 2 milyon TL

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Ceren Özdemir'in katilinin sicili kabarık

Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısının 12 suç kaydının olduğu ve 14 yıl önce de bir çocuğu öldürdüğü ortaya çıktı.