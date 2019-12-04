Silopi'de 5 terörist teslim oldu

PKK'nın dağ kadrosundaki çözülmeler devam ediyor. Güvenlik güçlerinin yoğun operasyonları ve ikna çalışmaları sonuçlarını veriyor.
İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen ikna çalışmalarında, 2019 yılında 235 teröristin teslim olduğu açıklanmıştı. Bunlara yenileri eklenmeye devam ediyor.
5 TERÖRİST TESLİM OLDU
Son olarak, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 teröristin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu." ifadelerine yer verildi.