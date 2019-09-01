Silopi'de kaçak elektrik önlemi mahkemelik oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesi Türkiye'de kaçak elektrik kullanımının en yüksek olduğu bölgelerden biri.

İlçede kaçak elektrik kullanımının oranı yüzde 80'in üzerinde.

Yasa dışı kullanımın önüne geçmek isteyen elektrik dağıtım şirket, kaçak kullanımın önlenmesi için kabloları yer altına alma çalışmalarına başladı ve bazı noktalara kaçak önleyici panolar kurdu.

POLİS EŞLİĞİNDE ÇALIŞMA

Bu çalışmaları yapan işçiler, zaman zaman Silopililerin saldırısına maruz kaldı.

HDP'li Silopi Belediyesi de sık sık çalışmaları durdurmaya çalıştı.

Polis eşliğinde devam eden çalışmalar şimdi de yargıya taşındı.

HDP'li belediye, sokakların zarar gördüğünü iddia ederek çalışmaların durdurulmasını istedi.

7 MİLYONLUK YATIRIM

İlçede kaçak elektrik kullanımın önlenmesi için kurulacak panoların ve kabloların yer altına alınması için yapılacak yatırımın maliyeti 7 milyon lira.