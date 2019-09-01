taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8313
Euro
6.4087
Altın
1520.47
Borsa
96718.48
Gram Altın
285.097

Silopi'de kaçak elektrik önlemi mahkemelik oldu

Kaçak elektriğe karşı kurulan panoların kaldırılmasını isteyen Silopi Belediyesi, dağıtım şirketini mahkemeye verdi.

Haber Merkezi | 01.09.2019 - 09:59..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Silopi'de kaçak elektrik önlemi mahkemelik oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesi Türkiye'de kaçak elektrik kullanımının en yüksek olduğu bölgelerden biri.

İlçede kaçak elektrik kullanımının oranı yüzde 80'in üzerinde.

Yasa dışı kullanımın önüne geçmek isteyen elektrik dağıtım şirket, kaçak kullanımın önlenmesi için kabloları yer altına alma çalışmalarına başladı ve bazı noktalara kaçak önleyici panolar kurdu.

POLİS EŞLİĞİNDE ÇALIŞMA

Bu çalışmaları yapan işçiler, zaman zaman Silopililerin saldırısına maruz kaldı.

HDP'li Silopi Belediyesi de sık sık çalışmaları durdurmaya çalıştı.

Polis eşliğinde devam eden çalışmalar şimdi de yargıya taşındı.

HDP'li belediye, sokakların zarar gördüğünü iddia ederek çalışmaların durdurulmasını istedi.

7 MİLYONLUK YATIRIM

İlçede kaçak elektrik kullanımın önlenmesi için kurulacak panoların ve kabloların yer altına alınması için yapılacak yatırımın maliyeti 7 milyon lira.

Silopi'de kaçak elektrik önlemi mahkemelik oldu

Silopi'de kaçak elektrik önlemi mahkemelik oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda'da düğün konvoyuna müdahale eden polisi dövdüler

Hollanda'da düğün konvoyuna müdahale eden polisi dövdüler

164
Galatasaraylı ve Beşiktaşlılardan maçın hakemine tepkiler

Galatasaraylı ve Beşiktaşlılardan maçın hakemine tepkiler

151
ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı

ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı

40
İş yeri sahibinden altın çalan zanlıya: Köpek yapmaz bunu

İş yeri sahibinden altın çalan zanlıya: Köpek yapmaz bunu

40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balıkçılara müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balıkçılara müjde

32
Dominik Cumhuriyeti, Ankara'da büyükelçilik açtı

Dominik Cumhuriyeti, Ankara'da büyükelçilik açtı

24
Abdullah Avcı: Bu oyunla sonraki maçları kazanabiliriz

Abdullah Avcı: Bu oyunla sonraki maçları kazanabiliriz

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir