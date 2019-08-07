Silopi'de kaçak elektrik trafoların dengesini bozdu

Şırnak Silopi, kaçak elektrik kullanımında yüzde 70'e varan oranla dikkat çeken ilçelerden biri.

İlçede yaygın olan kaçak elektrik kullanımı, yaz aylarında sıcak hava ve tarımsal kullanımında kullanılmaya birlikte daha da artıyor. İlçenin trafoları da bu durumdan olumsuz etkileniyor.

TRAFOLARIN DENGESİ BOZULDU

Öyle ki; sıcak havalarda artan klima kullanımı ve tarımsal sulamada kullanılan kaçak elektrik nedeniyle trafoların voltajlarında, ani değişimler yaşanıyor. Buna bağlı olarak da meydana gelen şebeke arızaları nedeniyle; trafolar yanıyor, iletim hatları kopuyor. Maddi kayıplar yaşanıyor ve elektrik kesintileri yaşanıyor.

Şırnak’ta kaçak trafo operasyonuna engel ViDEO



100 KAÇAK TRAFO VAR

Kaçak elektrik kullanımının yüzde 70’in üzerinde olduğu Şırnak’ın Silopi ilçesinde, belirlenen kaçak trafoların toplanması için Dicle Elektrik ekipleri tarafından başlatılan çalışmanın dünkü kısmı, çiftçi ve ailelerinin engellemeleri nedeniyle ancak jandarma desteği ile tamamlanabildi.

Trafoları almak için gelen vinçler ve diğer hizmet araçları taşlanırken, kadınlar direklere çıkarak buradaki kaçak trafoların alınmasını engellemeye çalıştı. Halkı ikna yoluyla yatıştırmaya çalışan jandarma, zaman zaman tazyikli su, zaman zaman da gazlı müdahalede bulunmak zorunda kaldı. Günün sonunda Dicle Elektrik tarafından biri 100, diğeri ise 50 kilovat saat gücünde 2 trafoya el konulurken, uzun süredir borcunu ödemeyen 5 abone hakkında ise işlem yapıldı.

Dicle Elektrik tarafından droneların da kullanıldığı kontroller sonunda sadece Silopi ilçesinde, tarımsal sulamada kullanılan 100 kadar kaçak trafo bulunduğu belirlendi.