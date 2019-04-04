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Silopi'den HDP'ye yüzde 73,16 oy

PKK'lı teröristlerin tahrip ettiği Şırnak'ın Silopi ilçesinde yüzde 73,16 oy alan HDP, mazbatasını aldı.

Haber Merkezi | 04.04.2019 - 18:16..
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Silopi'den HDP'ye yüzde 73,16 oy

Türkiye 31 Mart yerel seçimleri geride bıraktı. Büyükşehirlerde geçersiz oylar yeniden sayılsa da doğudaki iller mazbatasına kavuşmaya başladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 2 yıl önce  terör örgütü PKK mensuplarının yakalanması, patlayıcılarla tuzaklanan çukurların kapatılmasının ardından Silopi halkına güven ortamı oluşturuldu.

522 KONUT İNŞAA EDİLDİ

Terör saldırıları nedeniyle evleri yıkılan veya kullanılamayacak duruma gelen vatandaşlar için yapımına başlanan, yöre mimarisine uygun, 2-3 katlı villa tipi tasarlanan 522 konutun inşasının da sonuna gelindi.

Silopi'den HDP'ye yüzde 73,16 oy

HDP YÜZDE 73 OY ALDI

Ancak halk, yerel seçimlerde yine tercihini HDP'den yana kullandı. 31 Mart yerel seçimlerine göre PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin adayı Adalet Fidan yüzde 73,16 oy aldı.

Silopi'den HDP'ye yüzde 73,16 oy

Silopi'den HDP'ye yüzde 73,16 oy

Silopi'den HDP'ye yüzde 73,16 oy

Silopi'den HDP'ye yüzde 73,16 oy

SİLOPİ'YE YAPILAN EVLER

Silopi'den HDP'ye yüzde 73,16 oy

Silopi'den HDP'ye yüzde 73,16 oy

Silopi'den HDP'ye yüzde 73,16 oy

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