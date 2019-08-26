Silvia Arsebük, arketipler temalı kitap/ajandasını anlatıyor

Hassas noktası ajanda olanlar için “16 Aylık Günlerin Getirdiği” ajandasından bahsetmiştim size. Ama bu ajanda başka ajanda tabii; aynı zamanda bir kitap. Her sene başka temalar üzerine çalışmayı amaçlayan Silvia Arsebük’ün bu sene teması Arketipler! Silvia Hanım ile bağımız sadece bu olmasın dedim ve kendisiyle enfes bir söyleşi gerçekleştirdik. Özellikle yaşamını şekillendirdiği arketipler üzerine konuştuk ve kendisini tanıdık. Ve hassas noktalarından biri ajanda olan biri olarak, yeni yıl gelmeden tatlı mı tatlı bir ajandam da oldu. Meraklısına ön bilgi olsun, Silvia Hanım mandalalar üzerine de çalışıyor...

İşte söyleşimiz…

… BİLGİYE AÇ VE BİLGİYİ PAYLAŞANIM





- Öncelikle sizi tanımak isteriz. Silvia Arsebük kimdir?

Biraz anneyim, biraz yazarım, biraz ev kadınıyım, biraz gezginim, biraz eğitmenim, bilgiye aç ve bilgiyi paylaşanım… 56 yaşındayım; ama tam yarısını hissedenim. Neşeliyim, eğlenceliyim, duygusalım, inatçıyım; ama çok de esneğim, hayatının dönüm noktalarını kırk yaşından sonra yaşayanlardanım.

- Peki biraz da yaptığınız işlere bakarsak…

CV’m şöyle;

Doğu’nun en Batı’sında, Batı’nın en Doğu’sunda büyüleyici bir şehirde, İstanbul’da doğdum. Bu şehir, çok kültürlü, çok renkli kimliğiyle beni şekillendirdi; onun kadar hareketli ve sabırsız oldum hep. 40’ıma vardığımda, kurumsal şirketlerde geçen uzun ve can sıkıcı yöneticilik hayatımı terk ettim, yeniden hayal kurmaya başladım. Bir gün bir de baktım, ilk gençlik aşkım desinatörlük bana geri dönmüş! Çoktan unuttuğum o desenler, yıllar boyu gerçekleştirdiğim Uzakdoğu seyahatlerimde beni çevreleyen sımsıcak renkler ve geleneksel motiflerle buluşup içimde dans etmeye başladılar. Mandala meğer hep bendeymiş, içimi dışıma çıkardım!

- Mandala gelişiyle neler değiştirdi hayatınızda?

Mandalayla birlikte, eşzamanlı olarak uzun kişisel gelişim yolculuğum başladı. Yaratıcı yazarlık, Yazının gücünü kullanarak yazı ile terapi, dışavurumcu sanatlar ve yaratıcılık programları, Jungian ve Gestalt terapiler, EFT (Emotional Freedom Techniques), Arketipler, Kahramanın yolculuğu ve diğerleri… Bu alanda öğrenciliğim hiç bitmeyecek, bir yandan da öğrendiklerimi başkalarıyla paylaşmaktan sevinç duyuyorum.

- Bir de atölyeleriniz var, değil mi?

Mandala Atölyelerim 2014 yılından bu yana devam ediyor. Daha sonra atölyeler programıma “Yaşam Pusulası; Yaşam Döngüsünde 12 Evre”, “Sanatla Farkındalık” , “Ergenle Yaşama Kılavuzu” ve “Arketip” atölyelerini de ekledim. 2019 yılında sanal ortamda eğitimlerim de başladı.

- Her şeyden bahsettik, kitaplarınıza da değinelim o zaman hemen…

2017 yılında mandala kitabım “Dile Gelen Çizgiler” yayınlandı. Hemen ardından 2018 için tasarladığım alıştırmalar içeren “Günlerin Getirdiği” başlıklı mandala temalı kitap-ajandam ilk kez okurlarla buluştu. 2018-2019 yılları için Çiçek Çiçek Çiçek Günlerin Getirdiği isimli, her ayın başında çizme ve yazma ile ilgili alıştırmaların olduğu 16 aylık ajandam da yayınlandı.

2019-2020 Günlerin Getirdiği kitap ajandamın teması Arketipler! Yolculuğum sürüyor… Bana eşlik eder misiniz?

- Etmez miyiz! O zaman şimdi yeni tanışanlar için arketipler nedir, bize kısaca anlatabilir misiniz?

Arketip, doğduğumuz andan bugüne kadar bizimle olan, davranışlarımızın temelini oluşturan, ruhumuzun doğal yapılarıdır. Seçimlerimizi belirlememize ve hayatımızı nasıl şekillendirdiğimize, algımızı yönetmemize yardımcı olan davranış kalıplarıdır. Arketip kavramını modern psikolojiyle tanıştıran İsviçreli psikoterapist Carl Gustav Jung olmuştur. Jung, arketipleri kolektif bilinçdışından geldiklerini ve tüm kültürlerde insan ruhunun ortak özelliklerinin tezahürleri olduğundan ve mitolojik kahramanların en iyi arketip örnekleri olduğundan bahseder. Sezgisel terapist ve yazar Caroline Myss ise Jung’un tanımına sezgileri ve enerji boyutunu da katarak arketiplerin kolektif bilinçten gelen enerji ve güç şablonları olduğundan ve evrensel temalardan bahseder.

- Arketipler hayatımıza yerleşiveriyor, hep onlarla yaşıyoruz yani…

Arketipler çok katmanlı bir konu. Her birimiz çok derine inmeden bile, kendi farkındalığımızı, motivasyonumuzu, duygu ve davranışlarımızı daha iyi anlayabilmek, algımızı yönetebilmek, kararlarımızı korkusuzca verebilmek için, öncelikle temel arketiplerimizi tanımaya başlayarak hayatımızı kolaylaştırmanın mümkün olduğunu söyleyebilirim.

ARKETİPLER KENDİMİ KEŞFETMEME, DAVRANIŞLARIMIN TEMELİNE İNMEYE YARDIMCI OLAN EN ÖNEMLİ ÇALIŞMA





- Biraz da kişisel gelişimden bahsedelim. Size göre kişisel gelişimin mihenk taşları nedir?

Benim için en önemlisi “Kişinin kendini çok iyi tanımasıdır”. Nelerin güç kazandırdığının, nelerin güç kaybettirdiğini bilmesi ve gölgeleri ile yüzleşmesi ve onları kabul etmesidir. Hepimizin bu hayatta bir amacı var. Kendimiz için, içinde yaşadığımız toplum için, dünya için… Amacımıza giden yolda gücümüzü tam yaşarsak, hayatı da keyif ve doyumla yaşarız.

- Bu konuya arketipleri de dahil edersek, onlar hangi nokta da devreye giriyor?

Çoğumuz hayatta kalmak için uyum sağlamaya çalışıyoruz, bizi üzen, öfkelendiren olayları ya unutmayı seçiyor veya haklı sebepler bularak görece rahatlıyoruz. Öfkemizi ya büyük yaşıyor, ya da bastırmayı seçiyoruz. Olmamış, yaşanmamış gibi… Bu durumun yarattığı sanal konfor aynı kredi kartı borcunu oluşturan ilk küçük harcama gibi içimizde birikip büyümeye başlıyor. İşte tam da burada arketipler devreye giriyor.

- Ve ne yapıyor?

Arketiplerle tanışarak bu küçük harcamayı bugüne büyük bir borç haline getirmemeyi öğreniyoruz. Kendi adıma arketipler kendimi keşfetmeme, davranışlarımın temeline inmeme yardımcı olan en önemli çalışma olduğunu söyleyebilirim.

BU KONSEPTİ, ACABA ÇANTADA TAŞINAN BOYUTTA HAFTALIK BİR AJANDAYLA BİRLEŞTİREBİLİR MİYİM DEDİM

- Bir kitap/ajanda hazırlamaya nasıl karar verdiniz?

14 yaşında bir kızım var. Benim ajandam okullar açılınca yani eylül ayında başlıyor. Eğitimlerimi, tatil planlarımı genellikle birkaç ay önceden yapmam gerektiği için yıllardır eylül ayında başlayan 16 aylık ajanda kullanıyorum. Yerli 16 aylık ajanda bulamadığım için yabancı ajanda satın almak zorunda kalıyordum.

- Ve siz de kendi ajandanızı yaptınız, harika!

Mandala ile ilgili İlk kitabım Dile Gelen Çizgiler çıktıktan sonra bunun devamında yazmayı, çizmeyi ve yaşam döngüsünü içeren farklı bir şey yapmayı düşündüm. Daha sonra “Bu konsepti acaba çantada taşınan boyutta haftalık bir ajandayla birleştirebilir miyim?” dedim. Her ayın başında bir bilgi ve çalışma olsa ajandanın kullanımını da engellemez diye düşündüm. Eylülde başlayacak bir ajandanın genel bir ihtiyaç olabileceğinden de yola çıkarak bu ajandanın 16 aylık olmasına karar verdim. Bütün çalışmalarımda yazıyı katarak, yazının gücünü da kullandım.

Bu fikri yayınevim Libros yöneticileri ile de paylaştım ve birlikte bu hem kitap hem ajanda konseptini ortaya çıkardık. Her ajanda yılı geçse bile kullanabileceğimiz bir kitap-ajanda. Çalışmalar ve bilgileri her zaman okunabilir ve alıştırmalar kullanılabilir.

- Peki bizi buluşturan ajanda/kitap “16 Aylık Günlerin Getirdiği Arketipler”e yönelelim; nasıl bir konsepti var?

İlkini 2017-2018 yılında çıkardığım ajandanın adı “Günlerin Getirdiği” idi. Sonraki yıl “Çiçek Çiçek Günlerin Getirdiği” oldu. Ağırlıklı mandala ile farkındalık atölyelerimin olduğu o dönemlerde, her iki yılın ana teması “mandala” idi. Ajandada bilgilerin ve çizmenin yanı sıra yazının da olduğu alıştırmalar mevcuttu.

Bu yıl benim için çok önemli bir konu olan “Arketipler” ile ilgili bir çalışma yapmak istedim. Arketipler derin bir konu olduğu için bu ajanda biraz tadımlık. Ajandayı daha sonraki aylarda alanların, okumaya en baştan başlamalarını öneriyorum. Merhaba yazısında ve Eylül 2019 ayının başında ajandanın konseptini ve Arketipin ne olduğunu kısaca anlatıyorum. Sonraki her ayın başında bir arketip ile ilgili açıklamalar ve uygulanabilir alıştırmalar var.

- Sizce insanlar neden bu kitap/ajandayı tercih etmeli?

Bu sadece bir ajanda değil. Çantada taşınabilir bir boyutta, içinde çok uzun olmayan, kısa bilgilerin ve alıştırmaların olduğu bir cep ajanda-kitap.

Bu yılın teması olan Arketiplerin çok katmanlı bir konu olduğunu söylemiştim. (Her birimiz çok derine inmeden bile, kendi farkındalığımızı, motivasyonumuzu, duygu ve davranışlarımızı daha iyi anlayabilmek, algımızı yönetebilmek için, özellikle temel arketiplerimizi tanıyarak hayatımızı kolaylaştırmaya başlayabiliriz.) Bu ajandada da bunlar mevcut ve bir başlangıç olabilir.

Eylül ayında alan birinin önümüzdeki yılın planını kaydedebileceği 16 aylık olması nedeniyle aynı zamanda akademik ajanda özelliğini de taşıyor.

- Bitirmeden gelecek projelerinizden de bahsedelim isterim. Yakın dönemde çıkacak yeni bir projeniz var mı?

Arketip ve mandala atölyelerim hala devam ediyor. Bu yıl sanal ortamda da eğitimlerim başladı. Her yıl iki kez açılan içinde videoların, bilgileri, yazıların olduğu Sanal Yazı Evi’nde Sanal Temel Arketip atölyem var. Kasım başında açılacak bu atölye aynı zamanda yazar adaylarını da düşünerek hazırladım. Karakterlerini kurgularken çok faydalı olacağına inanıyorum.

Şu an sanal arketip eğitiminin ikinci modülünü hazırlıyorum yakın zamanda yayınlayacağız. Arketipler ile bir kitap yazmayı da planlıyorum; ama zamanı ile ilgili bir şey diyemiyorum. Arketipler benim için çok önemli, zihnimde projeler uçuşuyor ama henüz tam şekillenmedi.

Sanal yazı evi atölyesi için: sanalyazievi.com

Damla Karakuş: Teşekkür ederim.

Silvia Arsebük: Teşekkür ederim.

16 Aylık Günlerin Getirdiği

Silvia Arsebük

Libros Yay.

S.: 280

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Damla Karakuş

[email protected]

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