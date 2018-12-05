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SIM kartları tamamen ortadan kaldıracak eSIM nedir?

eSIM teknolojisi akıllı telefon kullanıcıları için yeni özelliklerden bir tanesi. Peki nedir bu eSIM?

Haber Merkezi | 05.12.2018 - 14:00..
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Günlük hayatta telefonlarımızda kullandığımız SIM kartları tamamen ortadan kaldırabilecek bir teknoloji olan eSIM, aslında telefonlara gömülü olarak gelecek bir SIM kart teknolojisi. Cihazın içine gömülü olan dijital eSIM'ler, değiştirilemiyor ve çıkartılamıyor.

eSIM

eSIM sayesinde birden fazla operatör kullanıyorsanız fazladan SIM kart almanız gerekmiyor. Telefondan, operatörler arasında geçiş yapabiliyorsunuz ve istediğiniz operatörü kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bu dijital teknoloji sayesinde depolama alanınızı da artırabiliyorsunuz.

Apple, eSIM destekli son çıkan iPhone'ları piyasaya sürdükten sonra Google'ı harekete geçirdi. Bu teknolojiyi Pixel cihazlarından başka Android akıllı telefonlara da genişletmeyi planlayan Google, çalışmalarına hız verdi.  Geçtiğimiz günlerde şirket, daha fazla operatöre ve ülkeye eSim desteğini genişlettiğini duyurdu.

eSIM Türkiye

Bu teknolojinin ülkemizde ne zaman kullanılmaya başlanacağı ise bilinmiyor. Sizce eSIM teknolojisi ülkemizdeki operatörler tarafından telefon kullanıcılarına sunulur mu?

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