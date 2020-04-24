Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112'nin sosyal medya hesabına canlı yayınla bağlanarak, fedakar sağlık çalışanları ile sohbet ederek çalışanlarından gelen istek şarkıları söyledi.

YAYINA BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Yapılan bağlantıya sosyal medya üzerinden Türkiye'nin her yerinden binlerce kullanıcı katılarak izledi.

Şimal ile sohbet eden sağlık çalışanları, çocuklarına, ailelerine bir an önce kavuşmak için herkesin evde kalmasını istedi.

Şimal, 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ŞİMAL'E TEŞEKKÜR

İzleyenlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Ramazan ayını tebrik eden sağlık personelleri, böyle bir moral gecesini yaşatan Şimal ve Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala’ya teşekkür etti.

Ayrıca program boyunca ünlü sanatçı Şimal’in samimi tavrı fedakar sağlık çalışanlarını mutlu ederken, sanatçı ilk konserinde sağlık çalışanları ile buluşmak istediğini ve mutlaka Eskişehir 112’yi ziyaret edeceğini dile getirdi.

Öte yandan yaklaşık 45 dakika süren canlı sohbet ve mini konser sağlık çalışanları tarafından takip edildi.