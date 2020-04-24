taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9884
Euro
7.5464
Altın
1723.89
Borsa
98758.96
Gram Altın
387.418
Bitcoin
52647.93

Şimal, 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

Şarkıcı Şimal, Eskişehir 112 Acil Sağlık ekiplerine destek amaçlı, sosyal medya üzerinden canlı bağlantı yaparak sağlık personelinin istek şarkılarını seslendirdi.

İHA |
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Şimal, 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

Ünlü şarkıcı Şimal, Eskişehir 112'nin sosyal medya hesabına canlı yayınla bağlanarak, fedakar sağlık çalışanları ile sohbet ederek çalışanlarından gelen istek şarkıları söyledi.

YAYINA BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Yapılan bağlantıya sosyal medya üzerinden Türkiye'nin her yerinden binlerce kullanıcı katılarak izledi.

Şimal ile sohbet eden sağlık çalışanları, çocuklarına, ailelerine bir an önce kavuşmak için herkesin evde kalmasını istedi.

Şimal, 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ŞİMAL'E TEŞEKKÜR

İzleyenlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Ramazan ayını tebrik eden sağlık personelleri, böyle bir moral gecesini yaşatan Şimal ve Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala’ya teşekkür etti.

Ayrıca program boyunca ünlü sanatçı Şimal’in samimi tavrı fedakar sağlık çalışanlarını mutlu ederken, sanatçı ilk konserinde sağlık çalışanları ile buluşmak istediğini ve mutlaka Eskişehir 112’yi ziyaret edeceğini dile getirdi.

Şimal, 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

Öte yandan yaklaşık 45 dakika süren canlı sohbet ve mini konser sağlık çalışanları tarafından takip edildi.

Şimal, 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

Şimal, 112 çalışanlarına şarkılar söyleyerek moral verdi

İlginizi Çekebilir
Ajda Pekkan'dan spor paylaşımı
Yaşına rağmen oldukça fit bir görünüme sahip olan Süperstar, "Güzel günler yakın" notuyla, koronavirüse meydan okudu.
Yasemin Özilhan’ın sırt kemiği olay oldu
Eski oyuncu Yasemin Özilhan’ın sırt kemiği, sosyal medyayı ikiye böldü.
Shakira mezun oldu
Ünlü şarkıcı Shakira, karantinayı fırsat bilerek sanal ortamda Antik Felsefe eğitimini başarıyla bitirdi ve diplomasına kavuştu.
Cem Yılmaz: Birazcık korkun
Cem Yılmaz, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu ve samimi açıklamalarda bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Koca'dan korona ile mücadelede İstanbul itirafı
Bakan Koca'dan korona ile mücadelede İstanbul itirafı
146
Meral Akşener'e FETÖ'cü olup olmadığı soruldu
Meral Akşener'e FETÖ'cü olup olmadığı soruldu
745
Dünyanın dört bir yanından sahur ve iftar saatleri
Dünyanın dört bir yanından sahur ve iftar saatleri
291
Karadeniz usulü 'Survivor' hastanede bitti
Karadeniz usulü 'Survivor' hastanede bitti
213
Can Ataklı, İmamoğlu'ndan özür diledi
Can Ataklı, İmamoğlu'ndan özür diledi
418
İran Ramazan'a bir gün geç başlayacak
İran Ramazan'a bir gün geç başlayacak
302
Türkiye'deki son koronavirüs bilançosu
Türkiye'deki son koronavirüs bilançosu
151
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir