Simge Fıstıkoğlu: Cennetten emanetimiz bir iken iki oldu

Nisan 2018'de Emir Tavukçuoğlu ile evlenen sunucu Simge Fıstıkoğlu pazartesi günü ikinci çocuğunu kucağına almış, çift bebeklerine 'İmge' adını vermişti.

Güzel sunucu bugün duygularını sosyal medya hesabından paylaştı.

"CENNETTEN EMANETİMİZ"

Kızına ait fotoğrafları Instagram sayfasında yayınlayan Fıstıkoğlu altına, 'Cennetten emanetimiz bir iken iki oldu, biz iki iken dört olduk. Tebrik eden, dualarını, iyi dileklerini paylaşan herkese çok teşekkür ederiz. Allah dileyen herkese bu sevinci nasip etsin, yeryüzünün melekleri bebekleri de korusun ' mesajını düştü.