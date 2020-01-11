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Simidini yiyerek hırsızlık yaptı

Zonguldak'ta bir hırsız, girdiği kuaför dükkanından iş yeri çalışanına ait çantayı alarak kaçarken, hırsızlık sırasında simit yiyerek rahat tavırlar takınması dikkatlerden kaçmadı.

İHA | 11.01.2020 - 00:19..
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Gazipaşa Caddesi üzerindeki bir iş hanının üçüncü katına çıkan hırsızlık zanlısı R.K., kapısının açık olduğunu gördüğü kuaför dükkanının içine girdi. Önce etrafı gözetleyen hırsızlık zanlısı, bir taraftan da simit yiyerek rahat tavırlar takındı. Etrafı kolaçan ettikten sonra harekete geçen zanlı R.K., ardından iş yerinde çalıştığı öğrenilen H.B.’ye ait çantayı alarak kayıplara karıştı.

Simidini yiyerek hırsızlık yaptı

GÜVENLİK KAMERASI İLE TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından çantasını bulamadığını fark eden iş yeri çalışanı H.B., güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde çantasının hırsızlık zanlısı tarafından çalındığını gördü. Bunun üzerine polis ekiplerine haber verildi. Ekipler de güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Başlatılan çalışma kapsamında kent merkezinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, şüpheli R.K.’yı durdurdu. Yakalanan hırsızlık zanlısı ekiplerce yakalanarak polis merkezine götürüldü.
Yaşanan hırsızlık olayı ise iş yerine ait güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Hem simit yedi, hem hırsızlık yaptı -1

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Simidini yiyerek hırsızlık yaptı

Simidini yiyerek hırsızlık yaptı

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