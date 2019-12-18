Simit Sarayı'nın devlete satışını durduran telefon

Devletten aldığı teşviklerin yanı sıra özel bankalardan da yaklaşık 500 milyon dolar kredi kullanan Simit Sarayı, iflasa doğru sürüklenince borçlarını devletin üzerine yıkmaya kalktı.

REKABET KURULU'NA BAŞVURU YAPILDI

Ziraat Bankası, Simit Sarayı'nın yüzde 51'lik hissesini satın almak için Rekabet Kurulu'na başvuru yapınca, kamuoyunda tepkiler yükseldi.

Satın alma hamlesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soruldu.

Erdoğan, haberi duyduğunda hemen Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ı aradığını söyledi.

ERDOĞAN ARAYINCA ÇARK ETTİ

Genel Müdür Aydın ise, Erdoğan'ın telefonu üzerine Rekabet Kurulu'na yapılan başvuruya rağmen "Böyle bir şeyi şu anda düşünmüyoruz." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle anlattı: "Bunu duyduğum anda genel müdürümüzü aradım. Genel müdürümüz, 'Bir ara gündeme geldi ama böyle bir şeyi şu anda düşünmüyoruz' dedi. Zaten Ziraat Bankası değil, Ziraat Bankası’nın girişim sermayesi şirketi... O tablo şu anda bu seyirde."