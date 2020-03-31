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Simit satarak kazandığı 35 lirayı kampanyaya bağışladı

İzmit’te geçimini simit satarak sağlayan Erkan Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası’na, 2 günde kazandığı 35 lirayı göndererek destek verdi.

DHA |
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Simit satarak kazandığı 35 lirayı kampanyaya bağışladı

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde geçimini simit satarak sağlayan 43 yaşındaki Erkan Aydın, açıkta simit satışının yasaklanmasının ardından evlere simit götürmeye başladı.

35 LİRASINI HEMEN YATIRDI

Telefon ile aldığı siparişleri poşetleyerek evlere servis eden Erkan Aydın, 2 günde kazandığı toplam 35 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Simit satarak kazandığı 35 lirayı kampanyaya bağışladı

HERKESİ BAĞIŞ YAPMAYA DAVET ETTİ

Herkesi bağış yapmaya davet eden Erkan Aydın, "Ben 2 gündür telefon siparişi ile simit satıyorum. İnsanlar bana telefon ediyor, ben de simitlerini evlerine götürüyorum. Allah’a şükür işimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya ben de destek olmak istedim. 2 günde kazandığım 35 lirayı, bu kampanyaya bağışladım. Herkesi bağış yapmaya davet ediyorum." dedi.

Simit satarak kazandığı 35 lirayı kampanyaya bağışladı

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