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Yediği simit nedeniyle nefes alamayan adamı esnaf kurtardı

Adıyaman'da, nefes borusuna simit kaçması üzerine nefessiz kalan vatandaş, esnaf tarafından güçlükle kurtarıldı.

İHA | 23.03.2020 - 14:16..
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Adıyaman'ın Turgut Reis Mahallesi'nde, unlu mamullerinden simit alan Hasan İ. isimli vatandaş, aldığı simidi yürüdüğü esnada yemeğe başladı.

Bir süre simit yiyerek yürüyen adamın nefes borusuna, simit kaçtı.

NEFESSİZ KALDI

Nefessiz kalan Hasan İ., el kol hareketleriyle su istedi. Durumun farkına varan büfe işletmecisi Engin Çetin ile yanında bulunan erkek kardeşi, Hasan İ’ye müdahale etmeye başladı.

Simit yüzünden nefes alamayan adamı, esnaf kurtardı

VATANDAŞIN MÜDAHALESİ İLE KURTULDU

Bir süre Hasan İ’ye kaldırım üzerinde müdahalede bulunan Engin Çetin ile kardeşi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar müdahalelerde bulunan Engin Çetin ve kardeşi, Hasan İ’nin nefes borusuna kaçan simidi çıkartmayı başardı.

Yediği simit nedeniyle nefes alamayan adamı esnaf kurtardı

HASTANEYE KALDIRILDI

Simidin çıkmasıyla birlikte Hasan İ., nefes almaya başladı. Hasan İ., daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan Hasan İ., daha sonra taburcu edildi.

Yediği simit nedeniyle nefes alamayan adamı esnaf kurtardı

"BİZLERİN MÜDAHALESİYLE TEKRAR NEFES ALDI"

Yaşanılan olayı anlatan büfe işletmecisi Engin Çetin, “Vatandaş dükkana geldi, zar zor su istedi. Baktık nefes alamıyor, hemen dışarı çıktık. Boğazına bir cismin kaçtığını fark ettik. Kardeşimde buradaydı onunla beraber hemen müdahale ettik. Birkaç dakika müdahale sonrası boğaza kaçan cismi çıkarttık. Rabbimin yardımı bizlerin de müdahalesiyle tekrardan nefes aldı.  Unlu mamul almış, yiyerek eve geçiyormuş, farkında olmadan çiğnemeden yutmuş." diye konuştu.

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