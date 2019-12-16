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Simitçi Abdullah Kavukçu'nun kirli geçmişi

Simit Sarayı'nın 500 milyon dolarlık borcunu devletin üzerine yıkmaya çalışan Abdullah Kavukçu'nun adı 1999 yılında Emlakbank'ın batırılması davasına da karışmıştı.

Haber Merkezi | 16.12.2019 - 13:29..
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Simitçi Abdullah Kavukçu'nun kirli geçmişi

Simiti kurumsallaştırma parolasıyla dünyanın birçok ülkesinde Simit Sarayı mağazaları açan Abdullah Kavukçu, devletten aldığı teşviklerin yanı sıra özel bankalardan da yüz milyonlarca dolar kredi kullandı.

Suudi fonlarına şirketin yüzde 10'luk hissesini satan Simit Sarayı'nın patronu, bu paraları da yönetemedi ve şirketi iflasa doğru sürükledi.

Ziraat Bankası, Simit Sarayı'na adeta can simidi olarak şirketin yüzde 51'lik hissesini almak üzere harekete geçti.

Devlet bankasının iflasa sürüklenen Simit Sarayı'nı kurtarmak için harekete geçmesi, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kamuoyunda Ziraat Bankası'nın bu adımı oldukça tepki çekti.

Öyle ki; Abdullah Kavukçu'nun bu ilk olayı değil.

Tarihler 1999 yılını gösterirken Emlakbank'ın batırılmasına ilişkin davalar başladı.

İstanbul 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaların 5 sanığından biri Abdullah Kavukçu'ydu.

Simitçi Abdullah Kavukçu'nun kirli geçmişi

EMLAK BANKASI'NI BATIRAN İSİMELR

Emlak Bankası'nın 11 trilyon lira zarara uğratılması zincirine katılan Abdullah Kavukçu'ya o dönemde usulsüz olarak kredi verildiği dosyalarda yazıyordu.

Dava dosyasında Kavukçu ile birlikte Abdurrahman Yıldırım, Nevzat Yıldırım ve Yasef Mitrani'nin de isimleri yer aldı.

Müfettiş raporlarıyla ortaya çıkan skandalın her ayrıntısı başka bir utanç.

SPK UYARDI, YİNE DE KREDİ VERDİLER

Borsa camiasında spekülatör olarak bilinen Abdullah Kavukçu'ya o dönem kredi verilmemesi için SPK tarafından bankaya defalarca uyarılarda bulundu. Buna rağmen Kavukçu'nun kredileri engellenmedi.

TRAFİK POLİSİNE TRİLYONLUK KREDİ

Aynı davada Murat Sarıtaş isimli bir trafik polisine 1 trilyon 250 milyar liralık kredi kullandırıldı.

Simitçi Abdullah Kavukçu'nun kirli geçmişi

 

 

 

 

 

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