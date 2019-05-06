taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9936
Euro
6.7084
Altın
1281.28
Borsa
92453.98
Gram Altın
247.567

Simitçi Taylan için gençler sürpriz hazırladı

Diyarbakır'da okul harçlığı için sokaklarda simit satan Taylan, 8 yaşına girdi. Bir grup gencin toplanarak sürpriz yaptığı Taylan, ilk kez doğum gününü kutladı.

DHA | 06.05.2019 - 09:41..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

'Çocuklar üşümesin' adıyla toplanan bir grup genç, hafta sonları okul harçlığı için Diyarbakır sokaklarında simit satan küçük Taylan'ın, daha önce hiç doğum günü kutlamadığını ve 5 Mayıs'ta 8 yaşına gireceğini öğrendi.

Simitçi Taylan için gençler sürpriz hazırladı

UNUTULMAZ BİR GÜN GEÇİRDİ

Bunun üzerine gençler, bir kafede hazırlık yaptı. Kafede süsleme yapıp palyaço kılığına giren gençler, Taylan'ı çağırıp yaş gününü kutladı. İlk kez mum üfleyip doğum günü kutlayan Taylan, ardından gençlerle çeşitli oyunlar oynayarak unutulmaz bir gün geçirdi.

Simitçi Taylan için gençler sürpriz hazırladı

TEŞVİK VE DUYARLILIK

Etkinliği gerçekleştiren gençler, Taylan'a sürpriz yaptıkları anları sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Teşvik ve toplumsul duyarlılığı arttırmayı hedeflediklerini belirten gençler, bu duygu ile sosyal medyadan paylaşımda bulunduklarını söyledi.

Simitçi Taylan için gençler sürpriz hazırladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

2193
Bülent Arınç seçim iptali tartışmalarını değerlendirdi

Bülent Arınç seçim iptali tartışmalarını değerlendirdi

308
İstanbul seçimleriyle ilgili karar için gözler YSK'da

İstanbul seçimleriyle ilgili karar için gözler YSK'da

137
ABD, Akdeniz'de Türkiye'nin petrol aramasına karşı çıktı

ABD, Akdeniz'de Türkiye'nin petrol aramasına karşı çıktı

71
Işıl Reçber sosyetik dostları sayesinde kazanıyor

Işıl Reçber sosyetik dostları sayesinde kazanıyor

15
Rusya'daki uçak yangınının içeriden görüntüsü

Rusya'daki uçak yangınının içeriden görüntüsü

19
Vatan nöbetinde ilk sahur

Vatan nöbetinde ilk sahur

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir