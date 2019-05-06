Simitçi Taylan için gençler sürpriz hazırladı

'Çocuklar üşümesin' adıyla toplanan bir grup genç, hafta sonları okul harçlığı için Diyarbakır sokaklarında simit satan küçük Taylan'ın, daha önce hiç doğum günü kutlamadığını ve 5 Mayıs'ta 8 yaşına gireceğini öğrendi.

UNUTULMAZ BİR GÜN GEÇİRDİ

Bunun üzerine gençler, bir kafede hazırlık yaptı. Kafede süsleme yapıp palyaço kılığına giren gençler, Taylan'ı çağırıp yaş gününü kutladı. İlk kez mum üfleyip doğum günü kutlayan Taylan, ardından gençlerle çeşitli oyunlar oynayarak unutulmaz bir gün geçirdi.

TEŞVİK VE DUYARLILIK

Etkinliği gerçekleştiren gençler, Taylan'a sürpriz yaptıkları anları sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Teşvik ve toplumsul duyarlılığı arttırmayı hedeflediklerini belirten gençler, bu duygu ile sosyal medyadan paylaşımda bulunduklarını söyledi.