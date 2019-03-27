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Simitçiye 5 lira verip, 50 liranın üstünü istiyorlar

Görme engelli simitçi, kötü niyetli müşterileri tarafından dolandırılıyor. Göremediği için kağıt paraları tanıyamadığını söyleyen simitçi, 5 lira para verene 50 lira para üstü verebiliyor.

İHA | 27.03.2019 - 10:42..
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Yüzde yüz görme engelli ve epilepsi hastası olan 63 yaşındaki Ahmet Tıkızoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden kiraladığı simit tezgahı ile geçimini sağlıyor. 18 senedir Setbaşı Köprüsü'nde simitlerini satmaya çalışan Tıkızoğlu'na, tezgahı kurması için eşi ve çocukları yardım ediyor.

SOĞUĞA KARŞI TEDBİR İSTİYOR

Yağmurlu ve karlı günlerde simit satamadığını anlatan Tıkızoğlu, “Tezgahımda rüzgarı ve soğuğu önleyecek bir engel yok. Sağım solum açık durumda simitlerimi satıyorum. Haftada bir aldığım küçük tüpü standımın içine koyarak, sadece ellerimi ısıtabiliyorum. Bu yüzden çok soğuk havalarda buraya gelemiyorum. Ayrıca bir gün geliyorum camım kırılmış, bir gün geliyorum şemsiyem parçalanmış. Yetkililerden tek isteğim soğuğa karşı bir tedbir alınması.” dedi.

Simitçiye 5 lira verip, 50 liranın üstünü istiyorlar

"VİCDANLARINA BIRAKIYORUM"

Görme engeli olduğu için bazı vatandaşlar tarafından dolandırıldığını dile getiren Tıkızoğlu, “Müşteriler bozuk para verdiğinde onları ayırt edip, para üstü çevirebiliyorum. Ama bazıları geliyor, 5 lira verdiği halde 50 lira verdim deyip beni kandırıp gidiyor. Aslında derneğin bize verdiği bir kağıt var, bununla kağıt paraları tanıyabiliyoruz. Ama onunla uğraşana kadar müşteri bırakıp gidiyor. Bu yüzden ben de insanların vicdanına bırakıyorum.” diye konuştu.

Simitçiye 5 lira verip, 50 liranın üstünü istiyorlar

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