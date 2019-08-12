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Sinan Akçıl: Biz her zaman erkek tarafı olduk

Sinan Akçıl, eşinden boşanan arkadaşı Serdar Ortaç'ı yalnız bırakmayacağın söyledi.

Haber Merkezi | 12.08.2019 - 13:09..
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Şarkıcı Sinan Akçıl, önceki gün Chloe Loughnan'la 5 yıllık evliliği biten yakın arkadaşı Serdar Ortaç hakkında konuştu.

Sinan Akçıl: Biz her zaman erkek tarafı olduk

"SERDAR BENİM YAKIN DOSTUM"

Geçtiğimiz gün 5 yıllık evliliğini noktalayan meslektaşı Serdar Ortaç ile ilgili açıklama yapan şarkıcı, "Serdar benim çok yakın dostum. Biz de her zaman erkek tarafı olduk. Kolay değil bir evliliği noktalamak. Bu zamanlarında tabii ki yakın dostumun yanında olacağım. Burada ufak işlerim var onları tamamlayıp, buradan Serdar Ortaç'ın yanına gideceğim" dedi.

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