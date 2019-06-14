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Sinan Akçıl eşinin gelinliği hakkındaki fikrini değiştirdi

Amsterdam'da Burcu Kıratlı ile dünyaevine giren Sinan Akçıl, eşinin gelinliği hakkında açıklama yapmaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 14.06.2019 - 12:16..
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Sinan Akçıl eşinin gelinliği hakkındaki fikrini değiştirdi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, geride bıraktığımız ocak ayında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dünyaevine girmişti.

Ünlü çiftin evlenmesinden ziyade, Kıratlı'nın kış ayında giydiği transparan mini gelinliği konuşulmuştu.

Hatta Akçıl da kız alma töreni sırasında ünlü güzelin gelinliğini görünce, "Giyinmemiş bu ya" diye tepki göstermişti.

Sinan Akçıl'dan gelinlik tepkisi: Giyinmemiş bu ARŞİV

"KİMSEYE LAF DÜŞMEZ"

Gelinliğin bu kadar gündem olmasından rahatsız olan Akçıl, düğünden kısa bir süre sonra “Ben gurur duyuyorum. Kimseye laf düşmez.” diyerek konunun kapatılmasını istemişti.

Sinan Akçıl eşinin gelinliği hakkındaki fikrini değiştirdi

"KARIŞABİLİRDİM"

Ancak aradan geçen 5 ayın sonunda Akçıl, katıldığı canlı yayın programında gelinliği daha önce görmediğini dile getirdi.

Ünlü şarkıcı, "Burcu’nun gelinliğini daha önceden görseydim, karışabilirdim." ifadelerini kullandı.

Sinan Akçıl eşinin gelinliği hakkındaki fikrini değiştirdi

Sinan Akçıl eşinin gelinliği hakkındaki fikrini değiştirdi

Sinan Akçıl eşinin gelinliği hakkındaki fikrini değiştirdi

Sinan Akçıl eşinin gelinliği hakkındaki fikrini değiştirdi

Sinan Akçıl eşinin gelinliği hakkındaki fikrini değiştirdi

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