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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan boşanma kararı

Sene başında yurt dışında dünyaevine giren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti, 6 Eylül'de boşanacak.

Haber Merkezi | 04.09.2019 - 12:01..
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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan boşanma kararı

Oyuncu Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçıl, 1 Ocak 2019'da yakın dostlarıyla Hollanda'ya giderek dünyaevine girdi.

Evliliklerinde sürekli kriz yaşayan ikili, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkartarak fotoğraflarını sildi.

Akçıl, geçtiğimiz nisan ayında boşanmak için avukatına talimat vermişti.

FERHAT GÖÇER'İN ESKİ SEVGİLİ GAFI

Ailelerinin araya girmesiyle çift, evliliklerine ikinci bir şans verdi. Ferhat Göçer'in, geçtiğimiz günlerde bir düğünde Sinan Akçıl'ın eski sevgililerinden bahsetmesi çift arasında gerilimi tırmandırmıştı. Düğünü terk eden Burcu Kıratlı'yı eşi Sinan Akçıl ikna etmiş, ancak çiftin bu olaydan sonra tartıştığı iddia edilmişti.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan boşanma kararı

BURCU SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Akçıl, Göçer'in açıklamalarına "Densizlik yaptı" şeklinde tepki göstermişti. Aynı şekilde Göçer de Sinan Akçıl'a, sert sözlerle cevap vermişti. Eski sevgili krizinden sonra Burcu Kıratlı, sosyal medya hesabından Akçıl soyadını kaldırdı.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan boşanma kararı

TEK CELSEDE BOŞANIYORLAR

Bütün bu kıskançlık krizlerinden sonra çift, boşanma kararı aldı. 6 Eylül Cuma günü tek celsede boşanacak.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı evlendi VİDEO

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan boşanma kararı

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan boşanma kararı

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan boşanma kararı

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan boşanma kararı

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan boşanma kararı

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