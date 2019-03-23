taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.76165
Euro
6.51935
Altın
1313.595
Borsa
99835.31
Gram Altın
243.379

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan yeni poz

Burcu Kıratlı eşi ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile sosyal medyada yeni bir fotoğraf yayınladı.

Haber Merkezi | 23.03.2019 - 15:02..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Geçtiğimiz aylarda Hollanda'da hayatlarını birleştiren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı sosyal medyada yeni bir paylaşım yaptı.

'HAYIRLI CUMA'LAR'

Burcu Kıratlı paylaşımın altına ise, "Hayırlı Cuma'lar. Biz yuvamızda dualarımızı okuduk. Güzel Rabbim nazarlardan belalardan korusun hepimizi. Çok güzel bir hafta sonu olsun hepimize." şeklinde bir yazı yazdı.

KIRATLI'NIN GELİNLİĞİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Burcu Kıratlı Hollanda'daki düğünde giydiği gelinlikle sadece Sinan Akçıl'ın değil, tüm görenlerin ilgisini çekmişti.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan yeni poz

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan yeni poz

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan yeni poz

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Milliler Arnavutları üzdü

Milliler Arnavutları üzdü

189
Trump'tan tartışma yaratan Kuzey Kore paylaşımı

Trump'tan tartışma yaratan Kuzey Kore paylaşımı

44
Şenol Güneş: Uzun süre sonra kazandık, mutluyuz

Şenol Güneş: Uzun süre sonra kazandık, mutluyuz

38
İranlı turistlerin Nevruz tercihi Türkiye

İranlı turistlerin Nevruz tercihi Türkiye

64
Hakan Çalhanoğlu'nun Arnavutluk'a attığı nefis gol

Hakan Çalhanoğlu'nun Arnavutluk'a attığı nefis gol

56
New York'taki sinagog, kapılarını Müslümanlara açtı

New York'taki sinagog, kapılarını Müslümanlara açtı

132
Marmaray'dan ilk uluslararası tren geçti

Marmaray'dan ilk uluslararası tren geçti

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir