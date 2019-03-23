Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan yeni poz

Geçtiğimiz aylarda Hollanda'da hayatlarını birleştiren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı sosyal medyada yeni bir paylaşım yaptı.

'HAYIRLI CUMA'LAR'

Burcu Kıratlı paylaşımın altına ise, "Hayırlı Cuma'lar. Biz yuvamızda dualarımızı okuduk. Güzel Rabbim nazarlardan belalardan korusun hepimizi. Çok güzel bir hafta sonu olsun hepimize." şeklinde bir yazı yazdı.

KIRATLI'NIN GELİNLİĞİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Burcu Kıratlı Hollanda'daki düğünde giydiği gelinlikle sadece Sinan Akçıl'ın değil, tüm görenlerin ilgisini çekmişti.