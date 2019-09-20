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Sinan Akçıl'dan boşanma sonrası ilk açıklama

Eşi Burcu Kıratlı'dan ani bir şekilde boşanan Sinan Akçıl, ayrılıktan sonra ilk kez konuştu.

Haber Merkezi | 20.09.2019 - 07:27..
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Sinan Akçıl'dan boşanma sonrası ilk açıklama

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 9 ay önce dünyaevine girmiş, geçen haftalarda Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşanmıştı. Sinan Akçıl, biten evliliğinden sonra ilk kez açıklama yaptı.

Sinan Akçıl, "Burcu Kıratlı ile evliliğini inatlaşma mı bitirdi?" sorusuna, "İnsan yaşadığı özel duyguların arkasından bence hiç bir zaman konuşmamalı" cevabını verdi.

'FERHAT GÖÇER'İN KIZI MESAJ ATTI'

Ünlü şarkıcı, meslektaşı Ferhat Göçer'le yaşadığı polemik hakkında, "Benden sadece şarkının hikayesini anlatmak için izin aldı. 'Mahsuru yoksa şarkıyla ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum' dedi. Ben nereden bileyim bu kadar magazin sevdalısı olduğunu. Bundan sonra şarkılarımı söylerse Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunacak. Herhangi bir özür dilemedi. Ömür Gedik de aramadı beni. Bunu söylemeyecektim aslında ama söyleyeyim Ferhat Göçer'in kızı Yağmur mesaj attı ve 'Babamı cezalandırdığın için teşekkür ederim' dedi. 'Kızım' şarkısını çok seviyormuş sanırım, bununla ilgili de bir üzüntüsü olmuş bana teşekkürlerini iletti" ifadelerini kullandı.

Sinan Akçıl'dan boşanma sonrası ilk açıklama

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