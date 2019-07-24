Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya doğum günü mesajı

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile 7 ay önce Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz aylarda, çiftin boşanacakları konuşuluyordu.

AYRILIK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Çıkan dedikodulara Sinan Akçıl, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla cevap vererek yalanlamıştı. Akçıl, Kıratlı'nın doğum gününü romantik bir mesaj yayınlayarak kutladı.

"BURAYI BOŞ BIRAKIYORUM"

Sinan Akçıl, eşi Burcu Kıratlı'nın doğum günü için sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı. Akçıl, paylaşımına, "Belki de en iyi, en süslü sözlerin benden çıkacağını düşünen milyonlar vardır. Ama ben burayı boş bırakıyorum. Çünkü daha o kelimeler icat edilmedi, sözlüğe girmedi. 23 Temmuz... Sıradan bir doğum gününden çok daha fazlası." notunu düştü.

"BANA YAŞATTIĞIN HİSLER"

Burcu Kıratlı da Sinan Akçıl'ın bu paylaşımına, "Her gün bana yaşattığın onca güzellik ve hisler, kelimelerden daha değerli." şeklinde yanıt verdi.