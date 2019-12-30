Sinan Aygün istifa etti

Türkiye, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde birçok Avrupa ülkesinin gerisinde.

Süper Lig'de ilk yarı sona erdi. 17 haftalık süreçte en iyi performansı sergileyen futbolculardan bir 11 yaptık.

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Türkiye'nin yarısı, Google'a verilen cezalardan memnun

Yeni yapılan bir araştırmaya göre; vatandaşlarımızın yüzde 52’si, Google’ın ödediği cezaları hak ettiğini düşünüyor.