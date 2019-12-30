Sinan Aygün istifa etti

CHP eski milletvekili Sinan Aygün, Ankara'daki Togo Kuleleri'nin inşaatına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ın, kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediğini söylemişti.
Gündemden düşmeyen iddia üzerine Mansur Yavaş da Aygün için, FETÖ'cü açıklamasında bulunmuştu.
HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI
Yavaş, "Rant baronu" olarak nitelendirdiği Sinan Aygün hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Aygün hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştı.
İSTİFA ETTİ
Gündemden düşmeyen tartışmaların ardından Sinan Aygün CHP'den istifa etti.
Mansur Yavaş ile Sinan Aygün arasındaki gerilim büyüyor