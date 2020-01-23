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Sınav kaygısını geçirmek isterken gözlerinden oldu

17 yaşındaki Mina, sınav stresini yenmek için gittiği hastanede verilen ilacın yan etkisiyle, vücudunda yanıklar oluştu ve kör oldu.

DHA | 23.01.2020 - 11:51..
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Antalya'da sağlık meslek lisesi öğrencisi Mina Kara, üniversite sınavına hazırlandığı dönemde kaygı yaşamaya başladı.

Sınav stresi nedeniyle uyku düzeni bozulan ve panik atak geçiren liseliyi annesi, 20 gün önce özel bir hastanedeki psikiyatri uzmanı O.E.'ye muayene ettirdi.

BİPOLAR TEŞHİSİ KONULDU

Kara'ya 'bipolar duygulanım bozukluğu ve uyum bozukluğu' teşhisi koyan doktor O.E., ilaçlı tedavi önerdi. Reçete yazan O.E., ilaç dozunun düzenli olarak artırılacağını söyledi.

Sınav kaygısı için aldığı ilaç, vücudunu yakıp, görme yetisini kaybettirdi -4

TÜM VÜCUDU SU TOPLADI

Eczaneden aldıkları ilacı söylenen dozda kullanıp, daha sonra artıran Mina'nın vücudunda, bir süre sonra kızamık benzeri kabarcıklar ve morluklar oluştu. Geçen hafta bir anda tüm vücudu kabarıp su toplayan genç kız, hastaneye götürüldü.

İKİNCİ DERECE YANIKLAR OLUŞTU

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mina Kara'ya, 'Stevens Johnson Sendromu' (Cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği nadir görülen ciddi bir rahatsızlık) teşhisi konuldu. Mina Kara yoğun bakıma alınırken, anne Burcu Sargın'a, kullanılan ilacın yan etki yaptığı ve kızının vücudunda ikinci derece yanığa neden olduğu söylendi.

Sınav kaygısı için aldığı ilaç, vücudunu yakıp, görme yetisini kaybettirdi -3

ANNE, BAKANLIĞA ŞİKAYET ETTİ

Anne Burcu Sargın, bir yandan yoğun bakımda yatan kızının tedavisini takip ederken, diğer yandan O.E.'nin görev yaptığı hastanenin yetkilileriyle görüştü. Kendisine ilacın yan etkilerine ilişkin bilgi verilmediğini öne süren anne, hastane yönetimi ile psikiyatrist O.E.'yi Sağlık Bakanlığı'na şikayet ett.

GÖZLERİ KÖR OLDU

Sargın, gözyaşları içinde şöyle konuştu: “Hayati tehlikesi var. Yanık, iç organlarına kadar geldi. Her gün ağlıyorum. Gözlerini kaybetti, şu an görmüyor. Her gün kitap okuyorum kızıma. Sadece eliyle tepki veriyor. Dudaklarının her yeri yara, yemek yiyemiyor ve mamayla besleniyor. Çocuğumun karnesini bile alamadım. Tedavi süreci çok uzun. Üç, altı ay arasında tedavisi devam edecek. Kızım ambulans hemşiresi olacaktı, hayalleri vardı."
İl Sağlık Müdürlüğü'nün olayla ilgili inceleme başlattığı açıklandı.

Sınav kaygısı için aldığı ilaç, vücudunu yakıp, görme yetisini kaybettirdi -1

Sınav kaygısı için aldığı ilaç, vücudunu yakıp, görme yetisini kaybettirdi -2


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