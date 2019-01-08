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Sınav sırasında kalp krizi geçirdi

14 yaşındaki lise öğrencisinin fizik dersi sınavı sırasında rahatsızlanması üzerine okula sağlık ekibi çağrıldı

AA | 08.01.2019 - 21:08..
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde sınav sırasında kalp krizi geçirdiği belirlenen lise öğrencisi, okula çağrılan sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Fatsa Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi 14 yaşındaki C.İ, fizik dersi sınavı sırasında fenalaşarak, yere düştü.

Sınav sırasında kalp krizi geçirdi

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Öğretmen ve arkadaşlarının durumu okul yönetimine bildirmesi üzerine okula 112 Acil Sağlık ekibi çağrıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen öğrenciye sağlık ekibi müdahale etti.

C.İ'nin kalbinin durduğu ve ekibin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldığı belirtildi. Müdahalenin ardından öğrenci ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. C.İ'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, dedesinin vefatı nedeniyle geçen hafta giremediği fizik sınavına bugün girdiği öğrenildi.

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