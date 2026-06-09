Sınav stresi sanmıştı, acı gerçek göz muayenesinde ortaya çıktı

Genç yaşlarda yaşanan sağlık sorunları bazen günlük koşturmacanın ve sınav stresinin arkasına gizlenebiliyor.

UNILAD’in aktardığı habere göre, 19 yaşındaki genç bir kızın hayatı, sınav döneminde başlayan ve basit bir "stres ağrısı" olduğu düşünülen semptomlarla tamamen altüst oldu.

Geleceğe dair büyük hayaller kurarken aldığı kanser teşhisiyle sarsılan genç kız ve ailesi, şimdi hem amansız bir hastalıkla savaşıyor hem de benzer belirtileri hafife alan diğer gençleri uyarmak için seslerini duyurmaya çalışıyor.

Doktorlar bile "sınav stresi" diyerek evine gönderdi

İngiltere'de yaşayan 19 yaşındaki genç kız, hayatının en önemli sınav dönemlerinden birine hazırlanırken şiddetli baş ağrıları ve mide bulantıları yaşamaya başladı.

Hem kendisi hem de ailesi, bu durumu aylardır süren yoğun ders temposuna ve sınavların yarattığı psikolojik baskıya bağladı. Ağrı kesicilerle geçiştirilmeye çalışılan bu durum, giderek daha da kötüleşti.

Genç kızın başvurduğu sağlık personeli ve doktorlar da ilk etapta belirtileri "sınav dönemi stresi ve migren" olarak değerlendirerek genci evine gönderdi.

Gerçek, rutin bir göz muayenesinde ortaya çıktı

Ağrıların yanı sıra görme bozuklukları da yaşamaya başlayan talihsiz genç, şans eseri gittiği rutin bir göz muayenesinde optik sinirlerindeki sıra dışı baskı nedeniyle acilen tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildi.

Hastanede yapılan detaylı MR ve tomografi taramalarının ardından acı gerçekle yüzleşildi. Genç kızın beyninde hızlı büyüyen ve agresif bir tümör türü olan Glioblastom (4. Evre Beyin Kanseri) tespit edildi.

"Vücudunuzu dinleyin, belirtileri hafife almayın"

Teşhisin hemen ardından acil bir ameliyata alınan ve tümörün büyük kısmı temizlenen genç kız, şu anda yoğun kemoterapi ve radyoterapi süreçlerinden geçiyor. Yaşıtları üniversite amfilerinde sıraları doldururken kendisi hastane odalarında yaşam mücadelesi veren genç, UNILAD aracılığıyla akranlarına ve ailelere şu hayati uyarıda bulundu:

"Sınavlar, kariyer veya okul stresi her zaman hayatımızda olacak ancak hiçbir şey sağlığınızdan daha önemli değil. Eğer vücudunuzda normal gitmeyen, geçmeyen bir ağrı veya değişiklik hissediyorsanız bunu asla 'strestir geçer' diyerek geçiştirmeyin. Israrcı olun ve tam bir tarama talep edin. Benim sınav stresi sandığım şey, hayatımı tehdit eden bir kansermiş."

Uzmanlar da özellikle genç yaş grubunda aniden başlayan, sabahları mide bulantısıyla uykudan uyandıran ve ağrı kesicilere yanıt vermeyen kronik baş ağrılarının mutlaka nörolojik olarak incelenmesi gerektiğinin altını çiziyor.